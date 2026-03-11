¡Ibarreche está de vuelta! Azteca contará con equipo estelar para conducir los Premios Oscar 2026

La cobertura de la próxima edición de los Premios Oscar 2026 está a la vuelta de la esquina y Azteca confirmó al equipo que encabezará su transmisión especial por Azteca 7.

Una de las figuras que más expectativa ha despertado es el creador de contenido y crítico de cine Javier Ibarreche, quien se ha consolidado como una de las voces digitales más populares en México.

La televisora también anunció que la influencer coreana-mexicana Sujin Kim, conocida en redes como Chingu Amiga, participará en la cobertura con un rol enfocado exclusivamente a contenidos digitales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Javier Ibarreche y el equipo de Azteca para los Oscar 2026

Para la transmisión televisiva, TV Azteca integró un equipo de conductores que combinará experiencia en entretenimiento con análisis cinematográfico.

El grupo estará conformado por:



Linet Puente

Ricardo Casares

Javier Ibarreche

Pamela Cortés

“Frankenstein” obtiene 9 nominaciones al Oscar

¿Quién es Javier Ibarreche y por qué se volvió una voz autorizada del cine en México?

Dentro de este grupo, Ibarreche destaca por su perfil especializado en cine. El creador de contenido ganó notoriedad en plataformas digitales gracias a sus reseñas y análisis de películas, donde combina crítica cinematográfica con un estilo accesible para audiencias jóvenes.

En los últimos años, el también actor se ha posicionado como uno de los comentaristas más influyentes del cine en redes sociales en México, lo que lo convirtió en una apuesta estratégica para una gala que cada vez depende más de la conversación en línea.

Chingu Amiga será host digital en la gala de los Oscar 2026

Además del equipo principal, se confirmó que Chingu Amiga participará como host digital durante la ceremonia. Su función será generar contenido exclusivo para redes sociales, especialmente para plataformas como TikTok.

Su trabajo consistirá en realizar clips, dinámicas y entrevistas breves para audiencias jóvenes antes, durante y después de la ceremonia.

Las veces que Guillermo del Toro ha ganado el premio Oscar El cine es considerado el séptimo arte y por ello La Academia premia a lo mejor del cine y el mexicano Guillermo del Toro ha sido nominado varias veces. 11 marzo, 2026

¿Cuándo y dónde ver la transmisión de los Oscar 2026?

La edición número 98 de los premios de la Academia se realizará el domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre, en Los Ángeles, Estados Unidos. Lo podrás ver en Azteca 7.

En México, estos son los horarios:



16:00 horas (tiempo del centro del país): inicio de la Alfombra Roja (cobertura previa y llegada de celebridades)

(tiempo del centro del país): inicio de la Alfombra Roja (cobertura previa y llegada de celebridades) 17:00 horas: inicio oficial de la Ceremonia de Premiación

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.