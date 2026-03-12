Metrobús lanza vacantes de supervisión con sueldo de 11 mil pesos

El Metrobús lanzó vacante como analista en supervisión de estaciones y si estás interesado en aplicar, te decimos cuáles son los requisitos, sueldo y todo lo que debes saber sobre el puesto.

Requisitos para la vacante en el Metrobús

Para poder aplicar a la vacante es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Pasante de licenciatura, ingeniería o carrera técnica en Transporte, Sociología, Arquitectura, Gestión de Riesgos, Protección Civil, Contabilidad, Administración de Empresas, Construcción, Comunicación, Informática.

Tener experiencia mínima de un año

Vivir en CDMX

Tener conocimientos en seguridad pública, primeros auxilios, reportes de mantenimiento, limpiezas, incidencias de equipos electrónicos y atención a clientes.

Es importante tener actitud de servicio, trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio, disciplina, comunicación efectiva y enfoque a resultados.

Sueldo y condiciones de contratación

La vacante es para laborar 6 días a la semana con un día de descanso rotado ocasionalmente. Hay rotación de turnos y la contratación es por Honorarios Asimilables a Salarios. El sueldo bruto mensual es de 13 mil 237 pesos y el neto mensual es de 11 mil 849.76 pesos.

¿Cómo postularse a la vacante?

Es importante que te asegures de que cumples con el perfil, revisa y actualiza tu CV acompañado del comprobante que acredita tu más reciente grado académico.

Envía tus archivos con el formato Nombre del archivo_Nombre del candidato_fecha, por ejemplo CV_JuanPérez_12marzo2026. En el asunto del correo escribe la vacante de tu interés.

El envío de documentos y verificación curricular tiene fecha límite hasta el 14 de marzo. Las pruebas psicosométricas y de evaluación técnica se realizarán el 17 y 18 de marzo. La entrevista será el 19 y 20 de marzo y el inicio de trabajo es el 1 de abril.

