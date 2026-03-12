Metrobús lanza vacantes de supervisión con sueldo de 11 mil pesos
¿Estás buscando un nuevo trabajo? El Metrobús publicó algunas vacantes, estos son los requisitos, sueldo y condiciones de contratación.
El Metrobús lanzó vacante como analista en supervisión de estaciones y si estás interesado en aplicar, te decimos cuáles son los requisitos, sueldo y todo lo que debes saber sobre el puesto.
Requisitos para la vacante en el Metrobús
Para poder aplicar a la vacante es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Pasante de licenciatura, ingeniería o carrera técnica en Transporte, Sociología, Arquitectura, Gestión de Riesgos, Protección Civil, Contabilidad, Administración de Empresas, Construcción, Comunicación, Informática.
- Tener experiencia mínima de un año
- Vivir en CDMX
- Tener conocimientos en seguridad pública, primeros auxilios, reportes de mantenimiento, limpiezas, incidencias de equipos electrónicos y atención a clientes.
Es importante tener actitud de servicio, trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio, disciplina, comunicación efectiva y enfoque a resultados.
Sueldo y condiciones de contratación
La vacante es para laborar 6 días a la semana con un día de descanso rotado ocasionalmente. Hay rotación de turnos y la contratación es por Honorarios Asimilables a Salarios. El sueldo bruto mensual es de 13 mil 237 pesos y el neto mensual es de 11 mil 849.76 pesos.
¿Cómo postularse a la vacante?
Es importante que te asegures de que cumples con el perfil, revisa y actualiza tu CV acompañado del comprobante que acredita tu más reciente grado académico.
Envía tus archivos con el formato Nombre del archivo_Nombre del candidato_fecha, por ejemplo CV_JuanPérez_12marzo2026. En el asunto del correo escribe la vacante de tu interés.
El envío de documentos y verificación curricular tiene fecha límite hasta el 14 de marzo. Las pruebas psicosométricas y de evaluación técnica se realizarán el 17 y 18 de marzo. La entrevista será el 19 y 20 de marzo y el inicio de trabajo es el 1 de abril.
