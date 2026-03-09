Abren vacantes en CDMX para reposteros que cumplan estos requisitos y los sueldos superan los 12,000 pesos

Si cuentas con experiencia y te apasiona el campo de la repostería, podría haber una oportunidad laboral para ti a través de estas vacantes en la CDMX, específicamente en la alcaldía Venustiano Carranza.

Algunas de estas ofertas laborales contemplan sueldos que superan los $12,000 pesos mensuales, dependiendo del puesto y de la experiencia del candidato, por parte de la empresa La Esperanza.

Vacantes disponibles para trabajar en panadería y repostería en CDMX

De acuerdo con la información difundida, las oportunidades corresponden a la cadena de panaderías La Esperanza, que busca cubrir distintos puestos dentro de sus sucursales.

Las posiciones disponibles incluyen:

Aprendiz de panadería Sueldo aproximado: 10,500 pesos mensuales Experiencia requerida: 6 meses a 1 año Disponibilidad para dos turnos

Oficial pastelero Sueldo aproximado: 12,500 pesos mensuales Experiencia requerida: 6 meses a 1 año Disponibilidad para dos turnos

Anfitrión Sueldo aproximado: 10,000 pesos mensuales Experiencia requerida: 6 meses a 1 año Disponibilidad para dos turnos



La vacante de oficial pastelero ofrece hasta 12,500 pesos mensuales. |Imagen Ilustrativa

Cómo registrarse para estas vacantes en CDMX

Quienes estén interesados en participar en el proceso de selección deberán identificar primero la vacante de su interés y posteriormente completar un formulario de registro en línea.

El procedimiento es el siguiente:

Revisar las vacantes disponibles. Escanear el código QR correspondiente o ingresar al enlace de registro. Completar el formulario con los datos solicitados. Esperar a ser contactado por un consejero de empleo.

El registro se realiza a través del siguiente enlace.

Recuerda: el proceso de contratación no tiene costo

Las autoridades laborales de la CDMX señalan que todos los servicios relacionados con estas vacantes son completamente gratuitos, por lo que ningún solicitante debe realizar pagos para acceder a una entrevista o continuar con el proceso de contratación.

En caso de que alguna persona solicite dinero a cambio de gestionar el empleo, se recomienda reportarlo al CABI 079, opción 4 seguida de la opción 2, línea que ofrece atención las 24 horas durante todo el año.

