Abren reclutamiento de Protección Federal y ofrecen más de 13 mil pesos en vacantes
El reclutamiento se realizará por dos días para que los interesados en la vacante puedan llevar sus documentos y su CV; el sueldo es mayor a 13 mil pesos.
Si sientes que tu misión en esta vida es proteger y cuidar a los demás, esta es tu oportunidad para mostrar tu gran valor en el reclutamiento que organiza el Servicio de Protección Federal para formar parte de sus filas y en cuyas vacantes se ofrece un sueldo mayor a 13 mil pesos.
El anuncio del reclutamiento se hace a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de promocionar esta oportunidad laboral que están disponible tanto para hombres como para mujeres.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Vacantes en la CDMX
En este reclutamiento se ofrece la vacante de Guardia del Servicio de Protección Federal, que ofrece un sueldo mensual neto de 13 mil 607 pesos.
¿Cuáles son los requisitos?
- Tener entre 18 y 65 años
- Escolaridad mínima: Secundaria concluida
- Mujeres 1.50 m y hombres 1.60 m de altura (sin calzado)
- Cartilla del servicio militar liberada (hombres)
- Capacidad legal para ejercer un cargo público
- No tener tatuajes visibles (cara, nuca, cuello, manos, orejas)
- Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte de la República Mexicana
- Buen estado de salud física y mental
¡Oportunidad laboral en la #CapitalDeLaTransformación!— Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) March 5, 2026
El Servicio de Protección Federal realiza reclutamientos presenciales este 9 y 23 de marzo, de 10 a 14 horas, en el Módulo de Atención en la alcaldía Cuauhtémoc (📍 San Antonio Abad 32, Tránsito, a dos cuadras del Metro… pic.twitter.com/xWi1ZiSnae
¿Qué documentos debo llevar?
- Acta de nacimiento
- Certificado de estudios
- Identificación oficial
- Cartilla militar liberada
- CV
- RFC con homoclave
- CURP
- Dos referencias personales, dos vecinales y dos laborales
- 1 fotografía reciente tamaño infantil
- Certificado médico
¿Cuándo es el reclutamiento de la vacante de trabajo?
El reclutamiento se realizará de manera presencial el 9 y 23 de marzo, en el módulo de atención Cuauhtémoc, ubicado en San Antonio Abad 32, Tránsito.
Los guarias del Servicio de Protección Federal ofrecen servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a instituciones del Gobierno Federal, organismos autónomos, y en algunos casos a personas físicas y morales.