Abren reclutamiento de Protección Federal y ofrecen más de 13 mil pesos en vacantes

Si sientes que tu misión en esta vida es proteger y cuidar a los demás, esta es tu oportunidad para mostrar tu gran valor en el reclutamiento que organiza el Servicio de Protección Federal para formar parte de sus filas y en cuyas vacantes se ofrece un sueldo mayor a 13 mil pesos.

El anuncio del reclutamiento se hace a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de promocionar esta oportunidad laboral que están disponible tanto para hombres como para mujeres.

Vacantes en la CDMX

En este reclutamiento se ofrece la vacante de Guardia del Servicio de Protección Federal, que ofrece un sueldo mensual neto de 13 mil 607 pesos.

¿Cuáles son los requisitos?

Tener entre 18 y 65 años

Escolaridad mínima: Secundaria concluida

Mujeres 1.50 m y hombres 1.60 m de altura (sin calzado)

Cartilla del servicio militar liberada (hombres)

Capacidad legal para ejercer un cargo público

No tener tatuajes visibles (cara, nuca, cuello, manos, orejas)

Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte de la República Mexicana

Buen estado de salud física y mental

¿Qué documentos debo llevar?

Acta de nacimiento

Certificado de estudios

Identificación oficial

Cartilla militar liberada

CV

RFC con homoclave

CURP

Dos referencias personales, dos vecinales y dos laborales

1 fotografía reciente tamaño infantil

Certificado médico



¿Cuándo es el reclutamiento de la vacante de trabajo?

El reclutamiento se realizará de manera presencial el 9 y 23 de marzo, en el módulo de atención Cuauhtémoc, ubicado en San Antonio Abad 32, Tránsito.

Los guarias del Servicio de Protección Federal ofrecen servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a instituciones del Gobierno Federal, organismos autónomos, y en algunos casos a personas físicas y morales.