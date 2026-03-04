La Federación Mexicana de Fútbol lanza vacante para quienes cumplan estos requisitos y con sueldo de hasta $11,500 pesos

En el marco de la Copa del Mundo 2026, la Federación Mexicana de Fútbol abrió una vacante temporal para trabajar como auxiliar de almacén en la Ciudad de México. El puesto ofrece un salario que puede alcanzar hasta $11,500 pesos mensuales, además de varias prestaciones.

La oferta está dirigida a personas con experiencia en manejo de almacenes y control de inventarios. La contratación es por proyecto durante tres meses, con trabajo presencial en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, ubicado cerca de la caseta México-Cuernavaca.

Requisitos para la vacante de auxiliar de almacén

De acuerdo con la descripción del puesto, los candidatos deben contar con bachillerato concluido o carrera técnica en administración. También se solicita experiencia previa en actividades relacionadas con almacén.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Experiencia mínima de tres años como auxiliar de almacén

Experiencia de tres años en toma de inventarios

Conocimiento en recepción y entrega de materiales

Validación de mercancía contra documentación

Organización y control de productos dentro del almacén

El puesto tiene como objetivo recibir, organizar y resguardar materiales entregados por proveedores, siguiendo el método PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) para mantener el control adecuado de los artículos.

El salario ofertado va de los $9,000 a los $11,500 pesos al mes. |Imagen Ilustrativa

Funciones principales del puesto

La persona seleccionada también será responsable de apoyar en diferentes tareas relacionadas con la gestión del almacén dentro de la federación.

Entre las actividades destacan:

Recibir artículos de proveedores y verificar cantidades con facturas y pedidos

Acomodar los productos en el almacén según el sistema PEPS

Preparar y surtir solicitudes internas autorizadas

Participar en inventarios semanales, mensuales y anuales

Mantener el espacio de almacenamiento ordenado y en condiciones adecuadas

Estas funciones buscan garantizar que el material necesario para las operaciones internas se entregue de forma rápida y organizada.

Sueldo y beneficios del empleo

La vacante ofrece un salario mensual que va de $9,500 a $11,500 pesos, dependiendo del perfil del candidato. Además, incluye prestaciones superiores a las de ley.

Entre los beneficios se encuentran:

Seguro de gastos médicos

Seguro de gastos médicos mayores

Seguro de vida

Vales de despensa

Servicio de comedor con descuento

Estacionamiento gratuito para empleados

La contratación es directa con la federación, y el trabajo se realiza de manera presencial en la Ciudad de México.

