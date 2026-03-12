Por fín piensan en el pueblo; proponen que recaudación de parquímetros llegue directo a las colonias en CDMX

La diputada Laura Álvarez del PAN, presentó una iniciativa de ley ante el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) que busca establecer que el dinero recaudado por los parquímetros en las diferentes colonias de la capital, llegue directamente a las vecinas y vecinos por medio de mejora vial y demás infraestructura.

Y es que es importante mencionar que desde hace un par de años, se han generado polémicas importantes entre autoridades capitalinas y vecinos de colonias con parquímetros, pues muchas personas se han quejado de la falta de atención a daños en vialidades y demás.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Multas de tránsito con peligro de corralón: Las infracciones más temidas en CDMX 2026 Las sanciones viales en la capital incluyen multas de tránsito elevadas, pérdida de puntos y envío al corralón, por lo que conocer reglas básicas ayuda a evitar gastos imprevistos. 14 enero, 2026

¿Qué dice la propuesta sobre los parquímetros en la CDMX?

De acuerdo con lo mencionado por Laura Álvarez, la iniciativa propone garantizar por ley que las colonias de la CDMX en donde hayan parquímetros instalados, reciban una proporción de los recursos generados por el pago de uso de estacionamiento en la vía pública.

Según lo dicho por la diputada panista, se propone que al menos un 40% de lo recaudado por los parquímetros, sea destinado para la mejora de movilidad, invertir en la infraestructura urbana, así como el espacio público de las colonias capitalinas.

¿En qué se destina actualmente lo recaudado por los parquímetros?

De acuerdo con la misma Secretaría de Movilidad de la CDMX, actualmente del 100% que se genera por el pago de parquímetros, el 70% es destinado para el mantenimiento de operación de las máquinas de cobro.

Por otro lado, el 30% restante se utiliza en el mejoramiento del espacio público o en la infraestructura urbana. Con esto, la iniciativa de la diputada panista beneficiaría directamente a las y los vecinos de las colonias.

Colonias de la CDMX que tiene parquímetros

Vale la pena mencionar que hoy en día son aproximadamente 26 las colonias de la CDMX que tienen servicio activo de parquímetro, esto dentro alcaldías como la Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y la Álvaro Obregón.

Algunas de estas colonias son:

Colonia Nochebuena

Crédito Constructor

Insurgentes Mixcoac

Nápoles

Anzures

Lomas de Chapultepec

Roma I y II

Hipódromo I y II

Florida

Derrumbe en CDMX: Alcaldía Cuauhtémoc responsabiliza al Gobierno capitalino por el colapso

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.