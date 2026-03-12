Autos con restricciones por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este jueves

Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendiera la Fase 1 fe Contingencia Ambiental te decimos cómo quedó el Hoy No Circula para este jueves 12 de marzo para que evites multas y hasta que te lleven al corralón.

¿Qué autos no circulan hoy jueves?

Para este día, el programa Hoy No Circula aplica de forma normal, así que los autos con restricciones en el Valle de México de las 05:00 a las 22:00 horas son:

Holograma 1 y 2

Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Los únicos vehículos que pueden transitar todos los días son los híbridos o eléctricos, 0 y 00, motocicletas y vehículos de emergencia o transporte público.

El #HoyNoCircula de este jueves 12 de marzo en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde 🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que no respeten las restricciones establecidas por las autoridades y sean sorprendidos circulando el día que les toca descansar serán acreedores a una multa de entre 20 y 30 Unidad de Medida Actualizada (UMA), que equivale entre 2 mil y 3 mil pesos. Además, en algunos casos el vehículo puede ser retirado y llevado al corralón donde el dueño deberá pagar la sanción correspondiente para poder retirarlo.

Así que no te arriesgues y verifica que tu auto pueda circular para que no tengas que pagar costosas multas.

Cabe mencionar que el programa Hoy No Circula se implementó con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental en el Valle de México pues es un problema que puede afectar la salud de los habitantes de la CDMX y Edomex.

