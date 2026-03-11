Mejora la calidad del aire y suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

Luego de que se activara la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, la calidad del aire mejoró este 11 de marzo y la medida se suspendió, así que el Hoy No Circula aplicará de forma normal.

Suspenden la Fase 1 de Contingencia Ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que disminuyeron los índices de partículas contaminantes en el Valle de México y esto permitió suspender la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

Además, hizo un llamado a la población para que se mantengan atentos ante cualquier cambio y tomen las precauciones necesarias.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



¿Cómo aplica el Hoy No Circula?

De lunes a sábado hay restricciones vehiculares en el Valle de México y estos son los coches que no pueden circular:



Lunes: Holograma 1 y 2, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6

Martes: Holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placa 7 y 8

Miércoles: Holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4

Jueves: Holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placa 1 y 2

Viernes: Holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9 y 0

¿De cuánto es la multa?

El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de CDMX y para Edomex y los automovilistas que no respeten las restricciones serán acreedores a una multa de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además, el vehículo podría ser inmovilizado y llevado al corralón donde el dueño deberá pagar una sanción. El único día que todos los vehículos pueden circular es el domingo. Así que ya lo sabes, mantente atento para que no tengas que pagar costosas multas.

