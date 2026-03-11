Contingencia ambiental colapsa el Metro y Metrobús CDMX: Retrasos de hasta 20 minutos hoy 11 de marzo

La mañana de este miércoles 11 de marzo se reportan retrasos importantes en distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y aglomeraciones en el Metrobús de la Ciudad de México (CDMX).

Las demoras coinciden con la activación de la Fase 1 de la contingencia ambiental activada en el Valle de México y el Doble Hoy No Circula, lo que ha provocado que más personas opten por el transporte público para trasladarse a sus centros de trabajo y estudio.

Usuarios en redes sociales han informado tiempos de espera superiores a los habituales, particularmente en las líneas que conectan con zonas del Estado de México (Edomex) y el oriente de la capital.

#MetroAlMomento: Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 12, y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/61U4gUpqLo — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 11, 2026

Retrasos en el Metro CDMX hoy 11 de marzo: líneas afectadas

De acuerdo con reportes de pasajeros y avisos del propio Metro CDMX, varias líneas presentan retrasos durante las primeras horas del día.



Línea B , que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, se reportan esperas de más de 10 minutos en andenes y trenes con alta ocupación. El sistema informó que se trabaja para normalizar el servicio. “Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B”, indicó el Metro a través de sus canales oficiales.

, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, se reportan en andenes y trenes con alta ocupación. El sistema informó que se trabaja para normalizar el servicio. “Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B”, indicó el Metro a través de sus canales oficiales. Línea A , que conecta Pantitlán con La Paz. En esta ruta los usuarios reportan retrasos superiores a los 15 minutos , lo que ha generado acumulación de pasajeros en varias estaciones. El organismo señaló que también se realizan acciones para acelerar la salida de trenes desde las terminales.

, que conecta Pantitlán con La Paz. En esta ruta los usuarios reportan , lo que ha generado acumulación de pasajeros en varias estaciones. El organismo señaló que también se realizan acciones para acelerar la salida de trenes desde las terminales. Línea 3 , que va de Indios Verdes a Universidad, presenta e speras de más de 10 minutos en algunas estaciones

, que va de Indios Verdes a Universidad, presenta e en algunas estaciones En la Línea 7 los retrasos superan los 20 minutos en ciertos momentos de la mañana. Sobre esta última, el Metro informó que se busca agilizar la circulación de trenes para reducir los tiempos de espera.

De manera general, el sistema señaló que hay “afluencia moderada y circulación constante” en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 12 y A, aunque aclaró que la información puede cambiar debido a eventualidades en el servicio.

Aglomeración en Metrobús en el oriente de la ciudad

Además de los problemas en el Metro CDMX, usuarios también reportaron saturación en el sistema Metrobús CDMX.

En particular, se registró una fuerte aglomeración en la estación Alameda Oriente, donde pasajeros señalaron largos tiempos de espera debido a que las unidades tardaban en llegar.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones, salir con anticipación y mantenerse atentos a los avisos oficiales del sistema de transporte para conocer posibles cambios en el servicio.

Contingencia ambiental aumenta la demanda de transporte público

Los retrasos ocurren en un contexto de mayor demanda en el transporte público debido a la contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México.

Durante estos episodios se restringe la circulación de algunos vehículos particulares, lo que provoca que más personas utilicen Metro, Metrobús y otros sistemas de movilidad. Este incremento en la afluencia suele reflejarse en andenes llenos y trenes saturados durante las horas pico.

