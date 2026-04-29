Bloqueos por parte de manifestantes comenzaron desde muy temprano hoy miércoles 29 de abril y debido a estos cierres se afecta la circulación, por lo que los conductores deben tomar precauciones.
Entre las carreteras más afectadas está la México-Puebla, que registra un cierre a la circulación en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 86 por presencia de manifestantes.
Caminos y Puentes Federales (Capufe) recomienda a los automovilistas tomar las siguientes vías alternas:
- Dirección CDMX, desvío a carretera libre a la altura del km 91 (Poblado San Martín Texmelucan) y en el km 92 (salida a la Aut. Arco Norte)
- Dirección Puebla, desvío a carretera libre a la altura del km 83 (Chautla)
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¿En qué carreteras se registran bloqueos?
Autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí
Se registra cierre a la circulación en la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a la altura del kilómetro 13, tras un accidente. En el lugar ya se realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada.
Autopista La Tinaja-Isla
Se registra carga vehicular en la autopista La Tinaja-Isla, plaza de cobro Cosamaloapan, en dirección a La Tinaja sin que se reporte algún incidente.
Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba
Se registra cierre parcial a la circulación en la autopista Ciudad de Mendoza-Córdoba, en el kilómetro 267, dirección Ciudad Mendoza, después de que un tractocamión presentara una falla mecánica.
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