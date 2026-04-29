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Cierran autopista México-Puebla por bloqueos de manifestantes hoy 29 de abril
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Cierran autopista México-Puebla por bloqueos de manifestantes hoy 29 de abril

Hay carreteras afectadas hoy miércoles por bloqueos y manifestantes; vías alternas tras cierre de la México-Puebla.

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Bloqueos por parte de manifestantes comenzaron desde muy temprano hoy miércoles 29 de abril y debido a estos cierres se afecta la circulación, por lo que los conductores deben tomar precauciones.

Entre las carreteras más afectadas está la México-Puebla, que registra un cierre a la circulación en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 86 por presencia de manifestantes.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) recomienda a los automovilistas tomar las siguientes vías alternas:

  • Dirección CDMX, desvío a carretera libre a la altura del km 91 (Poblado San Martín Texmelucan) y en el km 92 (salida a la Aut. Arco Norte)
  • Dirección Puebla, desvío a carretera libre a la altura del km 83 (Chautla)

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¿En qué carreteras se registran bloqueos?

Autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí

Se registra cierre a la circulación en la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a la altura del kilómetro 13, tras un accidente. En el lugar ya se realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Autopista La Tinaja-Isla

Se registra carga vehicular en la autopista La Tinaja-Isla, plaza de cobro Cosamaloapan, en dirección a La Tinaja sin que se reporte algún incidente.

Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba

Se registra cierre parcial a la circulación en la autopista Ciudad de Mendoza-Córdoba, en el kilómetro 267, dirección Ciudad Mendoza, después de que un tractocamión presentara una falla mecánica.

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