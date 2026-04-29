Bloqueos por parte de manifestantes comenzaron desde muy temprano hoy miércoles 29 de abril y debido a estos cierres se afecta la circulación, por lo que los conductores deben tomar precauciones.

Entre las carreteras más afectadas está la México-Puebla, que registra un cierre a la circulación en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 86 por presencia de manifestantes.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) recomienda a los automovilistas tomar las siguientes vías alternas:

Dirección CDMX , desvío a carretera libre a la altura del km 91 (Poblado San Martín Texmelucan) y en el km 92 (salida a la Aut. Arco Norte )

, desvío a carretera libre a la altura del km 91 (Poblado San Martín Texmelucan) y en el km 92 (salida a la Aut. ) Dirección Puebla, desvío a carretera libre a la altura del km 83 (Chautla)

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoPuebla, km 86. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos, por presencia de manifestantes.



Se recomienda a la ciudadanía tomar las siguientes vías alternas:

➡ Dirección CDMX, desvío a carretera libre a… — CAPUFE (@CAPUFE) April 29, 2026

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¿En qué carreteras se registran bloqueos?

Autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí

Se registra cierre a la circulación en la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a la altura del kilómetro 13, tras un accidente. En el lugar ya se realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Lagos de Moreno - San Luis Potosí, km 13. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) April 29, 2026

Autopista La Tinaja-Isla

Se registra carga vehicular en la autopista La Tinaja-Isla, plaza de cobro Cosamaloapan, en dirección a La Tinaja sin que se reporte algún incidente.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista La Tinaja - Isla, Plaza de Cobro Cosamaloapan. Registra carga vehicular en dirección La Tinaja, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 29, 2026

Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba

Se registra cierre parcial a la circulación en la autopista Ciudad de Mendoza-Córdoba, en el kilómetro 267, dirección Ciudad Mendoza, después de que un tractocamión presentara una falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 267, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 29, 2026

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