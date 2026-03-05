¡Llena cubetas! Anuncian corte de agua en 200 colonias este jueves 5 de marzo; durará hasta 8 horas
Decenas de familias se quedarán sin agua, mientras se realizan trabajos de mantenimiento y reparación en la estructura hidráulica de Nuevo León.
De manera periódica, las autoridades realizan trabajos de mantenimiento y reparación en la infraestructura hidráulica. Este jueves 5 de marzo, toca el turno a 200 colonias de la capital del estado de Nuevo Léon, que se quedarán sin suministro debido a un corte de agua que durará hasta ocho horas.
Para que tengas tiempo de prevenirte y llenar tus cubetas, en adn Noticias, te contamos todos los detalles de este nuevo corte de agua.
Anuncian corte de agua en Guadalupe, Apodaca y San Nicolás de los Garza
A través de un comunicado en redes sociales, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que, este jueves 5 de marzo, habrá una suspensión del suministro de agua en diversas colonias de tres municipios de Monterrey:
- Apodaca
- Guadalupe
- San Nicolás de los Garza
Este corte se debe a que los trabajadores de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey estarán realizando el cambio de válvulas en Guadalupe, Nuevo León. Estos trabajos correctivos y de mantenimiento durarán hasta 8 horas:
- Inicio del corte de agua: Jueves 5 de marzo a las 16:00 horas
- Fin del corte de agua: Viernes 6 de marzo a las 00:00 horas.
¿Cuáles son las colonias que se quedan sin agua en Nuevo León?
Las colonias que resultan afectadas por el corte de agua de 8 horas este 5 de marzo son las que enlistamos a continuación:
Colonias que se quedan sin agua en Guadalupe
- 20 de noviembre
- Agua Nueva
- Ángel Martínez Villarreal
- Arboledas de Nueva Lindavista
- Benito Juárez
- Bosques del Oriente
- Chula Vista
- Fomerrey 7, 18 y 31
- Fovissste Talaverna
- Guadalupe Chávez
- Hacienda Los Encinos
- Infonavit La Joya
- Insurgentes
- Jardines de Nueva Lindavista
- Jardines de San Miguel
- Jardines del Río
- La Amistad
- La Esperanza
- La Floresta
- La Joya
- La Victoria
- Las Dalias
- Los Almendros
- Los Lermas
- Los Olivos
- Maya
- Misión del Valle
- Nuevo Milenio
- Nuevo San Miguel
- Nuevo San Rafael
- Parque Industrial Kalos
- Parque Industrial San Miguel
- Parque Industrial San Rafael
- Parques de Guadalupe
- Paseo de San Miguel
- Pedregal de Lindavista 1 al 5
- Pedregal de Oriente
- Privadas de Lindavista
- Pro Vivienda Guadalupe
- Puerta Oriente
- Residencial Guadalupe
- Residencial Las Quintas
- Rincón de Linda Vista
- Rincón del Oriente
- San Antonio
- San Rafael
- San Sebastián
- Siete Colinas
- Solidaridad
- Tacubaya
- Tres Caminos
- Tres Caminos Norte
- Unidad Modelo
- Unión Habitacional Española
- Valle de San Antonio
- Valle de San Miguel
- Valle de San Rafael
- Villa de San Antonio
- Villa de San Sebastián
- Villa Española
- Villas del Río
- Zertuche
Colonias que se quedan sin agua en Apodaca
- Altabrisa 1
- Altabrisa Premier
- Altamura Residencial
- Andalucía
- Andana Residencial
- Antigua Santa Rosa
- Ara Crystal Lagoons
- Arbado
- Arboledas Del Mezquital
- Arboledas Del Virrey
- Aria Residencial
- Balcones Del Mezquital
- Bonaterra
- Bosque De Agua
- Bosque Real
- Camino Al Ojo De Agua
- Cantizales
- Cerradas Ámbar Sector Oriente
- Cerradas de Concordia
- Cerradas De Santa Rosa
- Cerradas Del Parque
- Cerradas Del Parque Premier
- Cerradas Magenta
- Cerradas Providencia
- Colonial Apodaca
- Constitución (Calle), (Gasolinera Y Súper 7)
- Corinto Residencial
- Cortijo Las Palmas
- Ejido El Mezquital
- El Manantial
- El Mezquital
- Estancias Valle De Plata
- Francisco Elizondo
- Garcia Mireles
- Hacienda De Los Nogales
- Hacienda Del Mezquital
- Hacienda Los Encinos
- Hacienda Los Pinos
- Hacienda Santa Isabel
- Insurgentes
- Jacales (Ave. Sendero, Kfc y Súper 7)
- Jardines De Apodaca
- Jardines De Los Pinos
- Kebana 1Er Sector
- La Hacienda
- La Morada
- Las Américas
- Las Praderas
- Lombardía Residencial
- Los Cantú
- Los Encinos
- Los Fresnos
- Los Pinos
- Magnolias
- Metroplex
- Misión De San José
- Misión de los Ángeles
- Molinos San Francisco (Antes Molinos y Huizache)
- Monetta
- Mujeres Ilustres
- Nueva Democracia
- Nuevo Amanecer
- Nuevo Las Puentes Sectores 1 al 6
- Nuevo Mezquital
- Parque Industrial Apodaca
- Parque Industrial Kuadrum
- Paseo De Las Palmas Sectores 1 al 4
- Paseo De Los Nogales
- Paseo De Los Pinos
- PLANICIES
- Plaza Comercial Las Palmas (Soriana Fresnos)
- Plaza Comercial Sendero Apodaca (Ave. Concordia # 800)
- Portal De Anáhuac
- Praderas De Apodaca
- Praderas De La Enramada
- Prados De La Cieneguita
- Prados De Los Pinos
- Prados Del Virrey
- Privada Los Olmos
- Privada No. 103 (Antes Rincón De Los Nogales)
- Privalia Concordia
- Radica
- Residencial Hacienda Del Moro
- Residencial La Enramada
- Residencial Las Estancias
- Residencial Las Palmas
- Residencial Los Ébanos
- Residencial Los Ébanos Norte
- Residencial Los Robles
- Residencial San Francisco
- Rincón De La Moraleja
- San Francisco
- Santa Cecilia
- Valle De Apodaca
- Valle De Las Bugambilias
- Valle De Las Palmas
- Valle De Los Nogales
- Valle De San Francisco
- Valle Del Mezquital
- Vellania Residencial
- Villa De Las Puentes
- Villas Premier
Colonias que se quedan sin agua en San Nicolás de los Garza
- Alejandría (Privada & Townhouses)
- Albatierra Residencial
- Ampliación Parques de Santo Domingo
- Andalucía
- Ángeles 1 al 8
- Arboledas de San Cristóbal
- Arboledas de Santo Domingo
- Arboledas del Mezquital
- Balneario Los Rodríguez
- Bosques de Lindavista
- Bosques de Lindavista Diamante
- Blas Chumacero C.T.M.
- Casa Blanca
- Casa Blanca San Ángel
- Cerradas Casa Blanca
- Cerradas Casa Blanca Norte
- Del Lago
- El Refugio
- Fomerrey 4, 30, 33, 34, 44 y 119
- Fresnos del Lago
- Hacienda de los Ángeles
- Hacienda Los Morales
- Hacienda Santa Fe
- Hacienda Santo Domingo
- Ignacio Ramírez
- Industrial Los Parques
- Jardines de Casa Blanca
- Jardines del Mezquital
- La Fe
- La Talaverna
- Las Américas
- Los Arrecifes
- Los Cipreses
- Los Laureles
- Los Morales
- Los Naranjos
- Los Pinos
- Miguel Alemán
- Misión de Casa Blanca
- Nuevo Mezquital
- Palmas Diamante
- Parque La Talaverna
- Parques de Santo Domingo
- Portal de Anáhuac
- Praderas de Santo Domingo
- Privadas de Casa Blanca
- Privadas del Parque
- Residencial Cipreses
- Residencial La Enramada
- Residencial Los Morales
- Residencial Los Pinos
- Residencial Orión
- Residencial Paseo de los Ángeles
- Residencial San Cristóbal
- Residencial Santo Domingo
- Rincón de Casa Blanca
- Rincón de los Ángeles
- San Benito del Lago
- Santo Domingo
- Tacuba
- Unidad La Enramada
- Unidad Laboral
- Urbi Quinta Montecarlo
- Valle de Casa Blanca
- Valle de las Flores
- Valle de San Carlos
- Valle de Santo Domingo
- Vicente Guerrero
- Villas de San Cristóbal
- Villas de Santo Domingo
