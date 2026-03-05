inklusion.png Sitio accesible
¡Llena cubetas! Anuncian corte de agua en 200 colonias este jueves 5 de marzo; durará hasta 8 horas

Decenas de familias se quedarán sin agua, mientras se realizan trabajos de mantenimiento y reparación en la estructura hidráulica de Nuevo León.

corte de agua en Nuevo Léon.jpg
Habrá corte de agua en Nuevo León. |Getty Images

Escrito por: Tania Itzel Vargas

De manera periódica, las autoridades realizan trabajos de mantenimiento y reparación en la infraestructura hidráulica. Este jueves 5 de marzo, toca el turno a 200 colonias de la capital del estado de Nuevo Léon, que se quedarán sin suministro debido a un corte de agua que durará hasta ocho horas.

Para que tengas tiempo de prevenirte y llenar tus cubetas, en adn Noticias, te contamos todos los detalles de este nuevo corte de agua.

Anuncian corte de agua en Guadalupe, Apodaca y San Nicolás de los Garza

A través de un comunicado en redes sociales, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que, este jueves 5 de marzo, habrá una suspensión del suministro de agua en diversas colonias de tres municipios de Monterrey:

  • Apodaca
  • Guadalupe
  • San Nicolás de los Garza

Este corte se debe a que los trabajadores de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey estarán realizando el cambio de válvulas en Guadalupe, Nuevo León. Estos trabajos correctivos y de mantenimiento durarán hasta 8 horas:

  • Inicio del corte de agua: Jueves 5 de marzo a las 16:00 horas
  • Fin del corte de agua: Viernes 6 de marzo a las 00:00 horas.

¿Cuáles son las colonias que se quedan sin agua en Nuevo León?

Las colonias que resultan afectadas por el corte de agua de 8 horas este 5 de marzo son las que enlistamos a continuación:

Colonias que se quedan sin agua en Guadalupe

  • 20 de noviembre
  • Agua Nueva
  • Ángel Martínez Villarreal
  • Arboledas de Nueva Lindavista
  • Benito Juárez
  • Bosques del Oriente
  • Chula Vista
  • Fomerrey 7, 18 y 31
  • Fovissste Talaverna
  • Guadalupe Chávez
  • Hacienda Los Encinos
  • Infonavit La Joya
  • Insurgentes
  • Jardines de Nueva Lindavista
  • Jardines de San Miguel
  • Jardines del Río
  • La Amistad
  • La Esperanza
  • La Floresta
  • La Joya
  • La Victoria
  • Las Dalias
  • Los Almendros
  • Los Lermas
  • Los Olivos
  • Maya
  • Misión del Valle
  • Nuevo Milenio
  • Nuevo San Miguel
  • Nuevo San Rafael
  • Parque Industrial Kalos
  • Parque Industrial San Miguel
  • Parque Industrial San Rafael
  • Parques de Guadalupe
  • Paseo de San Miguel
  • Pedregal de Lindavista 1 al 5
  • Pedregal de Oriente
  • Privadas de Lindavista
  • Pro Vivienda Guadalupe
  • Puerta Oriente
  • Residencial Guadalupe
  • Residencial Las Quintas
  • Rincón de Linda Vista
  • Rincón del Oriente
  • San Antonio
  • San Rafael
  • San Sebastián
  • Siete Colinas
  • Solidaridad
  • Tacubaya
  • Tres Caminos
  • Tres Caminos Norte
  • Unidad Modelo
  • Unión Habitacional Española
  • Valle de San Antonio
  • Valle de San Miguel
  • Valle de San Rafael
  • Villa de San Antonio
  • Villa de San Sebastián
  • Villa Española
  • Villas del Río
  • Zertuche

Colonias que se quedan sin agua en Apodaca

  • Altabrisa 1
  • Altabrisa Premier
  • Altamura Residencial
  • Andalucía
  • Andana Residencial
  • Antigua Santa Rosa
  • Ara Crystal Lagoons
  • Arbado
  • Arboledas Del Mezquital
  • Arboledas Del Virrey
  • Aria Residencial
  • Balcones Del Mezquital
  • Bonaterra
  • Bosque De Agua
  • Bosque Real
  • Camino Al Ojo De Agua
  • Cantizales
  • Cerradas Ámbar Sector Oriente
  • Cerradas de Concordia
  • Cerradas De Santa Rosa
  • Cerradas Del Parque
  • Cerradas Del Parque Premier
  • Cerradas Magenta
  • Cerradas Providencia
  • Colonial Apodaca
  • Constitución (Calle), (Gasolinera Y Súper 7)
  • Corinto Residencial
  • Cortijo Las Palmas
  • Ejido El Mezquital
  • El Manantial
  • El Mezquital
  • Estancias Valle De Plata
  • Francisco Elizondo
  • Garcia Mireles
  • Hacienda De Los Nogales
  • Hacienda Del Mezquital
  • Hacienda Los Encinos
  • Hacienda Los Pinos
  • Hacienda Santa Isabel
  • Insurgentes
  • Jacales (Ave. Sendero, Kfc y Súper 7)
  • Jardines De Apodaca
  • Jardines De Los Pinos
  • Kebana 1Er Sector
  • La Hacienda
  • La Morada
  • Las Américas
  • Las Praderas
  • Lombardía Residencial
  • Los Cantú
  • Los Encinos
  • Los Fresnos
  • Los Pinos
  • Magnolias
  • Metroplex
  • Misión De San José
  • Misión de los Ángeles
  • Molinos San Francisco (Antes Molinos y Huizache)
  • Monetta
  • Mujeres Ilustres
  • Nueva Democracia
  • Nuevo Amanecer
  • Nuevo Las Puentes Sectores 1 al 6
  • Nuevo Mezquital
  • Parque Industrial Apodaca
  • Parque Industrial Kuadrum
  • Paseo De Las Palmas Sectores 1 al 4
  • Paseo De Los Nogales
  • Paseo De Los Pinos
  • PLANICIES
  • Plaza Comercial Las Palmas (Soriana Fresnos)
  • Plaza Comercial Sendero Apodaca (Ave. Concordia # 800)
  • Portal De Anáhuac
  • Praderas De Apodaca
  • Praderas De La Enramada
  • Prados De La Cieneguita
  • Prados De Los Pinos
  • Prados Del Virrey
  • Privada Los Olmos
  • Privada No. 103 (Antes Rincón De Los Nogales)
  • Privalia Concordia
  • Radica
  • Residencial Hacienda Del Moro
  • Residencial La Enramada
  • Residencial Las Estancias
  • Residencial Las Palmas
  • Residencial Los Ébanos
  • Residencial Los Ébanos Norte
  • Residencial Los Robles
  • Residencial San Francisco
  • Rincón De La Moraleja
  • San Francisco
  • Santa Cecilia
  • Valle De Apodaca
  • Valle De Las Bugambilias
  • Valle De Las Palmas
  • Valle De Los Nogales
  • Valle De San Francisco
  • Valle Del Mezquital
  • Vellania Residencial
  • Villa De Las Puentes
  • Villas Premier

Colonias que se quedan sin agua en San Nicolás de los Garza

  • Alejandría (Privada & Townhouses)
  • Albatierra Residencial
  • Ampliación Parques de Santo Domingo
  • Andalucía
  • Ángeles 1 al 8
  • Arboledas de San Cristóbal
  • Arboledas de Santo Domingo
  • Arboledas del Mezquital
  • Balneario Los Rodríguez
  • Bosques de Lindavista
  • Bosques de Lindavista Diamante
  • Blas Chumacero C.T.M.
  • Casa Blanca
  • Casa Blanca San Ángel
  • Cerradas Casa Blanca
  • Cerradas Casa Blanca Norte
  • Del Lago
  • El Refugio
  • Fomerrey 4, 30, 33, 34, 44 y 119
  • Fresnos del Lago
  • Hacienda de los Ángeles
  • Hacienda Los Morales
  • Hacienda Santa Fe
  • Hacienda Santo Domingo
  • Ignacio Ramírez
  • Industrial Los Parques
  • Jardines de Casa Blanca
  • Jardines del Mezquital
  • La Fe
  • La Talaverna
  • Las Américas
  • Los Arrecifes
  • Los Cipreses
  • Los Laureles
  • Los Morales
  • Los Naranjos
  • Los Pinos
  • Miguel Alemán
  • Misión de Casa Blanca
  • Nuevo Mezquital
  • Palmas Diamante
  • Parque La Talaverna
  • Parques de Santo Domingo
  • Portal de Anáhuac
  • Praderas de Santo Domingo
  • Privadas de Casa Blanca
  • Privadas del Parque
  • Residencial Cipreses
  • Residencial La Enramada
  • Residencial Los Morales
  • Residencial Los Pinos
  • Residencial Orión
  • Residencial Paseo de los Ángeles
  • Residencial San Cristóbal
  • Residencial Santo Domingo
  • Rincón de Casa Blanca
  • Rincón de los Ángeles
  • San Benito del Lago
  • Santo Domingo
  • Tacuba
  • Unidad La Enramada
  • Unidad Laboral
  • Urbi Quinta Montecarlo
  • Valle de Casa Blanca
  • Valle de las Flores
  • Valle de San Carlos
  • Valle de Santo Domingo
  • Vicente Guerrero
  • Villas de San Cristóbal
  • Villas de Santo Domingo

