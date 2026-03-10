¿Tienes tinaco? Se quedan sin agua en 5 colonias de la alcaldía Tláhuac; habrá corte de 24 horas

El corte de agua hoy en la Ciudad de México (CDMX) vuelve a afectar a vecinos del oriente de la capital. Autoridades capitalinas informaron que varias colonias de la alcaldía Tláhuac se quedarán sin suministro, durante aproximadamente 24 horas, debido a trabajos de mantenimiento en la red hidráulica que comenzaron este martes 10 de marzo de 2026, en punto de las 11:00 horas.

La recomendación para los habitantes de las zonas afectadas es almacenar agua, evitar el desperdicio y utilizar el recurso únicamente para actividades esenciales.

Realizan corte de agua en la alcaldía Tláhuac

De acuerdo con el aviso difundido en redes sociales por las autoridades del agua en la capital, los trabajos de mantenimiento comenzaron este 10 de marzo, lo que obligó a suspender temporalmente el suministro normal en distintas zonas de la alcaldía.

Esto se debe a labores técnicas que buscan dar mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica, específicamente, en el arrancador del pozo Tecomitl 13 y el transformador del pozo Tecómitl 17, por lo que se detiene la operación en el ramal de pozos Tecomitl, provocando una reducción en el caudal que abastece el acueducto.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlahuacRenace:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA lleva a cabo trabajos de mantenimiento correctivo derivados de afectaciones en el arrancador del pozo Tecómitl 13 y en el transformador del…

Lista de colonias que se quedan sin agua en la alcaldía Tláhuac hoy 10 de marzo

Según el aviso difundido por autoridades capitalinas, estas son las colonias que podrían verse afectadas por el corte de agua en Tláhuac hoy 10 de marzo:

San Andrés Mixquic

San Nicolás Tetelco

San Francisco Tlaltenco

San Juan Ixtayopan

San Pedro Tláhuac

Las autoridades informan que, aunque se mantiene el suministro de agua potable, habrá baja presión por alrededor de 24 horas, por lo que las autoridades recomendaron a la población llenar tinacos o apartar agua en tambos y cubetas.

Las autoridades capitalinas indicaron que, una vez concluidos los trabajos, el servicio comenzará a restablecerse de forma gradual alrededor de las 12:00 horas del miércoles 11 de marzo de 2026.

En caso de que el desabasto se prolongue o los vecinos requieran apoyo, el Gobierno capitalino mantiene disponible la Línea H2O, donde se pueden solicitar *pipas de agua gratuitas marcando 426.

