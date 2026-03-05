Corte de agua de 2 dias en Iztapalapa; colonias, fecha y hora EXACTA en que suspenden el suministro

Habrá otro corte de agua en la alcaldía Iztapalapa, durante la segunda semana de marzo, según informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México.

En esta ocasión, el corte de agua tendrá una duración de 2 días, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones y almacenar agua en tinacos, tambos o cubetas. Para que tengas tiempo de prepararte para la suspensión del suministro, en adn Noticias, te contamos todo los detalles.

¿Cuándo habrá corte de agua en Iztapalapa?

Por medio de un comunicado, en sus redes sociales oficiales, la Secretaría de Gestión Integral del Agua dio a conocer que, con el objetivo de mejorar el servicio para los usuarios, su personal estará realizando trabajos de sustitución de tubería de 48 pulgadas sobre calle Agustín Melgar, esquina Cda. de la Autopista 67, colonia San Miguel Teotongo, en Iztapalapa.

Por este motivo, es necesario realizar un corte de agua. Las fechas y horarios clave son los siguientes:

Inicio del corte de agua: Miércoles 10 de marzo, en punto de las 14:00 horas.

Fin del corte de agua: Viernes 12 de marzo, en cuanto terminan las labores.

Vecinos que se quedan sin agua en Iztapalapa el 10 de marzo

Con cierta periodicidad, la Secretaría de Gestión Integral del Agua realiza cortes programados en las distintas alcaldías de la CDMX. Esto es necesario, para garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura hidráulica de la capital mexicana, sobre todo, en la alcaldía Iztapalapa, una de las más afectadas por la falta de suministro.

Las colonias que se quedan sin agua en Iztapalapa por un corte de 2 días son aquellos cuyos domicilios se encuentren en la zona de la Sierra de Santa Catarina.

La SEGIAGUA recomienda que en caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

Recomendaciones en el corte de agua en Iztapalapa

Llenar cisternas , tinacos, tambos, cubetas y garrafones con anticipación, asegurándose de taparlos para evitar contaminación

Priorizar el agua para beber y cocinar

Bañarse con cubeta, usar gel antibacterial o toallas húmedas

Evitar lavar ropa, autos o regar plantas

Cerrar la llave de paso de la cisterna para evitar el desperdicio cuando el servicio regrese y no haya nadie en casa

