Taxistas provocan caos en el AICM por bloqueos y manifestación; alternativas viales

La mañana de este miércoles 11 de marzo, taxistas concesionados realizan una manifestación y bloqueos en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por lo que se pide a la población tomar previsiones y buscar alternativas viales.

Manifestación de taxistas en el AICM

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), integrantes de Transportación terrestre "Nueva Imagen" A.C llevan a cabo una manifestación en las inmediaciones del AICM en Avenida Capitán Carlos León, colonia Peñón de los Baños en la alcaldía Venustiano Carranza. Además, se tiene previsto que los manifestantes realicen bloqueos en los accesos de las terminales 1 y 2.

Exigen que se cumpla la prohibición de que las aplicaciones de transporte operen dentro de las áreas federales pues esta situación vulnera la ley y amenaza el sustento de miles de familias.

Alternativas viales

Como alternativas viales, el Centro de Orientación Vial de la SSC recomendó a las personas utilizar:

Calzada Ignazio Zaragoza

Eje 3 Oriente

Avenida Oceanía

¿Qué hacer si tengo un vuelo?

El AICM pidió a los viajeros tomar previsiones por las complicaciones que la manifestación provocará y recomendaron llegar al estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva de Magdalena Mixiuhca y de ahí usar el servicio gratuito de transporte a la terminal 2.

En el caso de los vuelos, es importante consultar el estatus con la aerolínea correspondiente. Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico pidieron a los pasajeros que salgan con tiempo y busquen rutas alternas, además de mantenerse atentos ante cualquier cambio en los vuelos.

