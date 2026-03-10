Calles cerradas por bloqueos de transportistas y comerciantes en CDMX hoy

Este martes, se tienen previstos bloqueos y rodadas en diferentes alcaldías de la CDMX por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones para evitar el tráfico y aquí te compartimos cuáles son las calles con afectaciones.

¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos hoy?

Integrantes del colectivo "Hasta encontrarles" tiene prevista una movilización en la Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicado en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc a las 07:30 y en la Estación “Mixcoac”, línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Revolución y Andrea del Sarto, colonia Escandón 1ª. Sección, alcaldía Benito Juárez a las 08:30 horas.

El Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la CDMX realizará una movilización a las 12:00 horas en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México ubicada en Versalles No. 46, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Además, integrantes del Colectivo Nacional "No más presos inocentes" llevará a cabo una manifestación a las 14:00 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

El Movimiento Plural de comerciantes de los mercados públicos de la capital llevarán a cabo una movilización en el Mercado “Martínez de la Torre” ubicado en Eje 1 Norte Mosqueta y Zarco, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc a las 18:00 horas.

Rodadas ciclistas en CDMX

Por otro lado, también se llevarán a cabo rodadas en:

Cuauhtémoc

A las 19:45 horas en el Kiosko de la Alameda Central en Av. Hidalgo y Dr. Mora, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Benito Juárez

A las 21:00 horas en Parque Hundido en Av. Insurgentes Sur, colonia San Borja.

Iztacalco

A las 20:30 horas en Parque de las Rosas en Eje 5 Sur, colonia Militar Marte.

