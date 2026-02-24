Habrá ley seca en Iztapalapa durante Semana Santa 2026; fechas y horarios

Formalmente la alcaldía Iztapalapa anunció que tendrá ley seca a lo largo de la Semana Santa de este 2026, pues a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (CDMX), se publicó el decreto que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en ocho barrios de la demarcación capitalina.

De acuerdo con lo mencionado en la Gaceta de la CDMX, la prohibición de venta de bebidas alcohólicas se dará en establecimientos mercantiles dentro del perímetro territorial que conforman los ocho barrios afectados.

Fechas y horarios de la ley seca en Iztapalapa

Serán los días 2 y 3 de abril en un horario de 00:00 a 23:59 horas que aplicará la ley seca en esta alcaldía de la Ciudad de México, esto en pleno marco de las celebraciones de la Semana Santa 2026 en la capital de la República.

Se especificó que la suspensión de actividades es para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, esto sin importar si es por botella completa o el famoso “copeo” que suelen aplicar en bares y antros de la CDMX.

Barrios de Iztapalapa donde habrá ley seca en abril

Los barrios de Iztapalapa en donde aplicará la ley seca durante Semana Santa son:

San Ignacio

Santa Bárbara

La Asunción

San Lucas

San Pedro

San Miguel

San Pablo

San José

Multas por no respetar la ley seca

De acuerdo con las autoridades de la capital del país, el no respetar la llamada ley seca dentro de la CDMX puede generar multas económicas que van de los 2 mil 375 hasta los 3 mil 394.20 en consumidores, así como de 39 mil 712 a 282 mil pesos para establecimientos mercantiles.

