Marcha y bloqueos provocarán tráfico pesado en calles de 8 alcaldías hoy

Este jueves se tienen prevista un marcha y 9 bloqueos en varias zonas de CDMX, así que si eres automovilista, te recomendamos tomar previsiones ya que se espera que haya cierres viales y esto a su vez provoque tráfico pesado.

Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

Familiares de marinos desaparecidos realizarán una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino a las 13:00 horas.

Se concentrarán en la Secretaría de Marina Armada de México, ubicada en Av. H. Escuela Naval Militar No. 669, colonia Presidentes Ejidales 1ª. Sección, alcaldía Coyoacán a las 09:00 horas.

Calles con afectaciones por manifestaciones

Durante el día habrá una concentración en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez.

A las 09:00 horas habrá un bloqueo en la Sede de la Alcaldía Milpa Alta en Av. México Norte y Av. Jalisco Oriente, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

En la Cámara de Diputados en H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza a las 09:30 horas.

En Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo ubicada en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

A las 11:00 horas en Estación “Viaducto”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calzada de Tlalpan, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

En Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán y en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco a las 13:00 horas.

A las 16:30 horas en Cooperativa Luz y Fuerza del Centro en Av. Río de Guadalupe No. 54, colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

En Universidad Pedagógica Nacional Carretera Picacho Ajusco No. 24, colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan a las 17:00 horas.

