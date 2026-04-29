Las obras de remodelación que se están llevando a cabo en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) continúan su curso, por lo cual el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, anunció que del 1 al domingo 3 de mayo no se estará brindando servicio en dos estaciones de la red.

Fue a través de un comunicado emitido vía redes sociales que se anunció que el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo de este 2026, se estará brindado servicio únicamente de Tasqueña a Xola, así como de Cuatro Caminos a Pino Suárez.

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Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX que cerrarán en abril y mayo

Las estaciones que permanecerán cerradas en las fechas antes mencionadas son la de Portales y Nativitas, esto gracias a que darán inicio las labores de remodelación programadas para estas zonas de la red de movilidad.

Es importante aclarar que el cierre de las estaciones Portales y Nativitas iniciará desde las 22:00 horas del jueves 30 de abril, por lo cual las afectaciones se presentarán en plena jornada de trayectos del mismo STC.

#AvisoMetro El viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo de 2026 el servicio en la Línea 2 operará: De Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez. Se contará con apoyo de RTP para continuar tu trayecto.



El horario de servicio de este fin de semana será:



•Viernes 1 y… pic.twitter.com/sQsQWgbfzl — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 29, 2026

Habrá apoyo de unidades RTP para el trasladado

A pesar de lo antes mencionado, es importante aclarar que el Metro CDMX dio a conocer que se estará contando con servicio de apoyo de unidades RTP, las cuales brindarán el servicio entre estaciones desde Nativitas y Portales en ambos sentidos.

Vale la pena aclarar que el viernes 1 y el domingo 3 de mayo se contará con el programa “Tu Bici Viaja en Metro”, esto con la finalidad de evitar mayores afectaciones entre las y los usuarios.

¿Cuándo terminan las obras en la Línea 2 del Metro CDMX?

Vale la pena aclarar que el término de las obras en la Línea 2 del Metro CDMX están previstas para el 31 de mayo, esto a 11 días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la capital de la República Mexicana.

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