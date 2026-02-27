Las estaciones del Metrobús CDMX con más riesgo de choques por invasión de carriles

Históricamente los carriles exclusivos del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) sufren por la invasión de automovilistas que no respetan el Reglamento de Tránsito en la capital, por lo cual las autoridades han logrado identificar cuáles son las líneas y estaciones con mayor riesgo de colisión entre transporte público y autos particulares.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades de la CDMX, son cuatro las líneas del Metrobús las que registran la mayor cantidad de invasión en carriles exclusivos, lo cual a su vez puede derivar en accidentes de tránsito.

Líneas del Metrobús CDMX que más son invadidas por conductores

Información obtenida vía transparencia por medios nacionales, señala que las estaciones en donde se concentró la mayor cantidad de invasiones al carril del Metrobús CDMX fueron la 1, 3, 5 y 7, las cuales son algunas de las más utilizadas por usuarios de transporte público.

Estas líneas del Metrobús son las que recorren la capital del país por Avenida Insurgentes, Eje 1 Poniente y parte del Eje Central, Calzada Vallejo, Eje 3, así como la zona de Paseo de la Reforma.

Lista de estaciones del Metrobús CDMX que más invaden automovilistas

Sin embargo y más allá, se detectaron que las estaciones en donde se registra la mayor cantidad de invasión y por ende, las que representan un mayor riesgo de choque con las unidades de transporte público son:

Indios Verdes

Deportivo 18 de Marzo

La Virgen

Coyuya

Recreo

Colegio de Bachilleres

Atanasio G. Sarabia

Ermita Iztapalapa

Auditorio

Delegación GAM

Multa por invadir el carril del Metrobús CDMX

De acuerdo con el Artículo 11 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, está estrictamente prohibido utilizar los carriles de uso exclusivo como los del Metrobus y las ciclovías. En caso de no respetar estas zonas, los conductores se pueden hacer acreedores a una multa de hasta 7 mil 038 pesos según el caso del infractor.

