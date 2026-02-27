Estado del Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de febrero 2026; líneas afectadas

Hoy viernes 27 de febrero por la mañana, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) inició operaciones con afluencia mesurada en varias líneas, aunque usuarios reportan avances lentos en rutas principales debido a la saturación matutina de la hora pico.

"Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales", se lee en la cuenta del Metro en X.

Es importante que tomes las debidas precauciones si te transportas en dichas líneas. Recuerda que este viernes 27 de febrero hay sesión de Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos de educación básica no tienen clases.

¿Cómo va el Metro CDMX hoy 27 de febrero de 2026?

De acuerdo con las autoridades de dicho transporte público, el flujo de trenes es continuo; sin embargo los usuarios indican todo lo contrario.

"Línea 1 otra vez lenta y llena, agilicen los servicios", "No hay circulación constante en la Línea 3 dirección Indios Verdes. Estamos detenidos antes de llegar a la Raza ya 5 minutos, antes detenidos en Guerrero el mismo tiempo. Agilicen el servicio", "¿Por qué tarda tanto la Línea 6?". "Ya se tardo el metro de Cuatro Caminos en salir", se lee en redes sociales.

La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 9, 12, A y B es constante por ambas direcciones y la afluencia controlada con implementación de maniobra de dosificación de usuarios.



Personal del Sistema se encuentra apoyando para agilizar el servicio en… pic.twitter.com/iBTNvdoWQu — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 27, 2026

A pesar de los reclamos, el STC Metro ha respondido que se trabaja para optimizar el flujo, incluyendo el envío de trenes vacíos a las estaciones con mayor afluencia.

Se recomienda planear con anticipación sus traslados y considerar rutas alternas o transporte complementario, como Metrobús o RTP.

El servicio del Metro en la CDMX es uno de los principales sistemas de transporte masivo de la capital y diariamente moviliza a millones de personas; por ello, cualquier alteración en los tiempos de avance se traduce en una afectación significativa para la movilidad cotidiana de la población.

¿Cómo avanza el Metrobús CDMX hoy viernes?

Para conocer los tiempos de espera, líneas con alta afluencia o que presentan problemas, puedes dar click en este enlace dode se actualiza constantemente el estado del servicio.

