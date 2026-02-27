Manifestantes paralizan calles de CDMX con bloqueos y marcha hoy

Es viernes de quincena y el tráfico se pone pesado y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX dio a conocer qué calles y avenidas tendrán afectaciones por bloqueos y marcha hoy 27 de febrero de 2026 para que tomes previsiones.

Marcha en CDMX hoy

Con base en la información de la Agenda de Movilizaciones se tiene previsto que hoy se lleve a cabo una marcha por parte de integrantes del Frente antigentrificación a las 11:00 horas en la Estación “Chilpancingo”, línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicado en Av. Baja California y Av. Insurgentes Sur, colonia Hipódromo, alcadía Cuauhtémoc con destino a la Secretaría de Turismo en Av. Nuevo León No. 56, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

Calles cerradas por bloqueos hoy

Además se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en diversas alcaldías, siendo las siguientes avenidas las más afectadas:

Durante el día habrá movilización en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez.

06:30 horas en Estación “Chabacano”, de las Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) en Calz. San Antonio Abad s/n., colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

08:00 horas en Blvd. Nuevo León Puente y Chiapas Norte, colonia Santa Martha, alcaldía Milpa Alta.

10:00 horas en Procuraduría Fiscal de la Federación ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 795, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

16:00 horas en Nueva Sede de la Embajada de Estados Unidos en Calz. Legaría y Av. Casa de la Moneda, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo y en Restaurante “Mafalda” ubicado en Av. Miguel Hidalgo No. 10, colonia San Lucas, alcaldía Coyoacán.

17:00 horas en Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Ciudad de México en Fray Servando Teresa de Mier No. 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

17:30 horas en Cineteca Nacional de México ubicada en Av. México Coyoacán No. 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

