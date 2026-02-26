¡Confirmado! Robbie Williams dará conciertos en México y estas son las fechas de la preventa

Una década ha pasado desde que Robbie Williams pisó un escenario en México, por lo que sus fans han estado esperando el momento de que el famoso cantante británico vuelva a incluir tierra azteca en su tour de conciertos.

Si eres fan, te encantará saber que Robbie Williams acaba de confirmar que sí regresará a México con su BRITPOP World Tour. Y, en adn Noticias, te contamos cuánto costarán los boletos cuándo será la preventa y todo lo que debes saber al respecto.

¿Cuándo será el concierto de Robbie Williams en México?

¡Ya es oficial! Robbie Williams se presentará en el Palacio de los Deportes, el miércoles 7 de octubre de 2026. El concierto formará parte de una gira que celebra su legado musical y que promete un setlist lleno de nostalgia y una producción icónica.

Esta será la primera vez que Robbie Williams se presente en México en solitario, en un recinto icónico de la Ciudad de México. Aunque se trata de una visita muy esperada por los fans, el británico solo incluyó una fecha en la capital mexicana, así que no te puedes perder este concierto.

La cita es el próximo 7 de octubre de 2026, en el Palacio de los Deportes.

¿Cuánto cuestan los boletos y cuándo será la preventa en México?

Para que no te pierdas este evento del 2026, en adn Noticias, te contamos cuándo será la preventa de boletos. Así que saca la cartera y prepara la quincena, porque habrá varias preventas: .

Venta Beyond: 26 de febrero a las 9:00 a.m

Preventa Proirity. 27 de febrero a las 9:00 a.m.

Preventa Banamex: 2 de marzo a las 11:00 a.m.

Venta general: 3 de marzo a las 11:00 a.m.

La boletera oficial será Ticketmaster y contará con facilidades para sus clientes como 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex, en compras a partir de $3,000 pesos.

El precio de los boletos del concierto de Robbie Williams

Platinum / VIP: Entre $5,600 y $8,000 pesos

Zona Preferente: Entre $3,500 y $4,500 pesos

Zona Media: Entre $2,000 y $3,000 pesos

Zona General: Entre $1,200 y $1,800 pesos

Prepárate para la preventa y consigue tus entradas para uno de los mejores conciertos de la CDMX, este 2026.

