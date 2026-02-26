Marcha y bloqueos provocarán tráfico pesado en 7 alcaldías de CDMX hoy

Para hoy jueves 26 de febrero se tienen previstas marchas y bloqueos en diferentes alcaldías de la CDMX y para que tomes previsiones y evites el tráfico te decimos qué calles tendrán cierres.

Marcha en CDMX hoy

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), madre y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero se reunirán en el Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez.

Calles cerradas por bloqueos

Según la información estas son las calles que estarán cerradas:

A las 06:30 horas en la Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicado en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Además, a las 10:00 horas se llevará a cabo una movilización en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicada en José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México en Calderón de la Barca No. 92, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo y en Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco en Adolfo López Mateos No. 323, colonia San Juan Moyotepec, alcaldía Xochimilco.

Por otro lado, a las 12:00 horas se llevará a cabo una manifestación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Interior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

A las 13:00 horas habrá una manifestación en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Durante el día se llevarán a cabo movilizaciones en Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ubicado en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa y en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez.

