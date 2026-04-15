Vestía playera y tenis negros al desaparecer | Fiscalía CDMX | FB

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó una ficha de búsqueda por David Pérez Ruiz, cuyo paradero se desconoce desde febrero pasado, por lo que su ficha de búsqueda fue reactivada para reforzar su localización.

De acuerdo con información, Pérez Ruiz, de 40 años, fue visto por última vez el 20 de febrero de 2026 en su domicilio ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Desde entonces, no se ha tenido contacto con él.

David Pérez Rodríguez ¿Has visto a David Pérez Ruiz? Señas particulares y datos para ayudar a encontrarlo en la CDMX (Fiscalía CDMX | FB)

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Características de David Pérez Ruiz

El reporte oficial, levantado el 12 de abril bajo el folio D/01217/2026/CBP, detalla que el hombre mide aproximadamente 1.70 metros y tiene como señas particulares un tatuaje de un Cristo en la espalda y otro de una dinamita en la pierna izquierda.

El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, playera negra y tenis negros, lo que podría ayudar a su identificación en caso de haber sido visto en espacios públicos o transporte.

Padece esquizofrenia: aumenta urgencia de localizarlo

Uno de los elementos que más preocupa a las autoridades es que David Pérez Ruiz padece esquizofrenia, condición que podría poner en riesgo su integridad si no recibe atención o acompañamiento adecuado.

Por ello, la Fiscalía capitalina hizo un llamado urgente a la ciudadanía para proporcionar cualquier información que contribuya a su localización.

Los reportes pueden realizarse al número 55 5484 0430 o mediante los correos institucionales de la dependencia.

Personas localizadas con vida en CDMX

En abril, diversas personas han sido localizadas con vida en la capital:

Abaham Kaleb Misael Kim Aranda

Rosario Lara Sánchez

Matías Julián Cruz

Alixiani Yescas Lara

Andrea Elizabeth Ferrer López

Jennifer Esquivel Animas

Activan Alerta Amber en Edomex por Melanie Samantha Ramos Flores

En paralelo, en el Estado de México fue activada una Alerta Amber para localizar a Melanie Samantha Ramos Flores, una menor de 13 años desaparecida en el municipio de La Paz.

Según la Fiscalía mexiquense, la adolescente salió de su domicilio sin informar su destino, por lo que se teme que pueda ser víctima de algún delito. Como señas particulares, cuenta con una perforación en la lengua y una cicatriz en el pómulo derecho.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser determinante para encontrar a David Pérez Ruiz y a otras personas reportadas como desaparecidas.

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