Metro y Metrobús de la CDMX presentan cambios importantes en su servicio este 15 de abril

Metro y Metrobús de la CDMX presentan cambios importantes en su servicio este 15 de abril | Metro CDMX | X

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) enfrentan este miércoles 15 de abril de 2026 retrasos de hasta 20 minutos en distintas líneas, además del cierre temporal de algunas estaciones clave debido a trabajos de rehabilitación.

De acuerdo con reportes oficiales del propio Metro, las afectaciones se concentran principalmente en las líneas 2, 3, 7, 8, A y 12, lo que ha generado saturación en andenes y largos tiempos de espera durante la mañana de este día.

#MetroAlMomento:

Las estaciones Auditorio de la Línea 7 y San Antonio Abad de la Línea 2, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 se encuentra… pic.twitter.com/f9OIT4e1H0 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 15, 2026

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¿Qué líneas del Metro CDMX tienen retrasos hoy miércoles?

Usuarios informaron que el Metro CDMX presenta marcha lenta en varias rutas:

Línea 3 : retrasos de entre 15 y 20 minutos. Autoridades aseguran que no hay averías, pero se trabaja en agilizar la salida de trenes desde terminales.

: retrasos de entre 15 y 20 minutos. Autoridades aseguran que no hay averías, pero se trabaja en agilizar la salida de trenes desde terminales. Línea 2 : demoras superiores a 10 minutos, con alta afluencia de usuarios.

: demoras superiores a 10 minutos, con alta afluencia de usuarios. Línea 8 : retrasos de entre 10 y 15 minutos.

: retrasos de entre 10 y 15 minutos. Línea 7 : tiempos de espera de alrededor de 10 minutos.

: tiempos de espera de alrededor de 10 minutos. Línea A y Línea 12: también registran demoras superiores a los 10 minutos.

A pesar de las afectaciones, el Metro CDMX ha reiterado en sus canales oficiales que no existen fallas mecánicas graves, por lo que atribuye los retrasos a la alta demanda y a la regulación en la salida de trenes.

Estaciones cerradas en el Metro CDMX hoy

El organismo también confirmó el cierre de dos estaciones importantes:

Auditorio (Línea 7) : permanece cerrada por trabajos de rehabilitación.

: permanece cerrada por trabajos de rehabilitación. San Antonio Abad (Línea 2): sin servicio hasta nuevo aviso por obras.

En ambos casos no se permite el ascenso ni descenso de pasajeros, lo que ha obligado a usuarios a buscar rutas alternas.

Por otro lado, la estación Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2) se encuentra abierta y operando con normalidad en ambas direcciones, lo que representa un punto clave para la movilidad en el centro de la ciudad.

Metrobús CDMX normaliza servicio tras obras hoy 15 de abril

En cuanto al Metrobús CDMX, autoridades informaron que las afectaciones registradas un día antes por trabajos de mantenimiento ya fueron solucionadas.

Línea 2: servicio restablecido en todas sus estaciones desde las 05:02 horas.

en todas sus estaciones desde las 05:02 horas. Línea 7: también opera con normalidad tras concluir las obras.

Recomendaciones para usuarios hoy 15 de abril

Ante el panorama de retrasos, autoridades recomiendan:

Salir con mayor anticipación para evitar contratiempos.

para evitar contratiempos. Considerar rutas alternas como Metrobús CDMX o transporte concesionado.

como Metrobús CDMX o transporte concesionado. Mantenerse informados a través de canales oficiales del Metro CDMX.

Las condiciones podrían mejorar conforme avance el día; sin embargo, se prevé que la alta demanda continúe afectando la operación en horas pico.

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