El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega, habla tras el secuestro que sufrió junto a su padre

Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, reapareció en redes sociales para dirigir un mensaje a los habitantes del municipio, tras sobrevivir a un secuestro del que también fue víctima su padre, el médico Juan Vega Arredondo. Te contamos qué fue lo que dijo el edil.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

El presidente municipal de Taxco reaparece tras secuestro

A través de su cuenta oficial de Facebook, el presidente municipal de Taxco se dirigió a los habitantes del municipio de Taxco para agradecer por los mensajes de apoyo luego de que se dio a conocer su secuestro.

Asimismo, el edil aprovechó para agradecer el respaldo del gobierno de México, sobre todo, resaltó el actuar del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y de las fuerzas estatales que llevaron a cabo un operativo conjunto que derivó en la liberación del funcionario taxqueño y de su padre.

¿Qué le pasó al presidente municipal de Taxco y a su padre?

El pasado sábado 11 de abril, un comando armado interceptó al padre del edil de Taxco, mientras circulaba en su vehículo en la carretera federal hacia Cuernavaca, a la altura de Los Pocitos.

Días después, el lunes 13 de abril, el alcalde de Taxco también fue reportado como desaparecido y permaneció algunas horas privado de su libertad. Pues, alrededor de las 3:20 de la tarde, el titular de la SSPC confirmó que el edil morenista y su padre acababan de ser liberados, gracias a un operativo conjunto en el que intervinieron más de 500 elementos federales y estatales.

Tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 13, 2026

La Familia Michoacana habría secuestrado al presidente municipal de Taxco

En conferencia de prensa, Omar García Harfuch informó que la principal línea de investigación del secuestro del alcalde de Taxco y su padre, apunta a la posible participación de La Familia Michoacana.

Harfuch reveló que el edil de Taxco había recibido amenazas en momentos previos al secuestro, indicios que ya forman parte de la carpeta de investigación del caso.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.