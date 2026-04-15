El Hoy No Circula para este 15 de marzo aplica de 5 a 22 horas; conoce qué autos no pueden circular este miércoles en CDMX y Edomex.

El Hoy No Circula para este 15 de marzo aplica de 5 a 22 horas; conoce qué autos no pueden circular este miércoles en CDMX y Edomex. | Getty Images

Este miércoles 15 de marzo de 2026, el programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), con el fin de reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las restricciones se aplican según el color del engomado y la terminación de placa. El horario es de 5:00 a 22:00 horas, por lo que los automovilistas deben verificar si pueden circular para evitar sanciones.

¿Qué autos no circulan este miércoles 15 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles los autos restringidos son:

Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Holograma 1 y 2

Los carros con estas características deben suspender su circulación dentro del horario establecido, pues la medida impacta directamente en la movilidad diaria y puede provocar multas y sanciones a quienes no cumplan con lo establecido.

¿Qué carros sí pueden circular sin problema?

Algunos autos están exentos del programa:

Holograma 00 y 0

Autos eléctricos e híbridos

Transporte público y servicios de emergencia

Estas excepciones buscan mantener servicios esenciales y promover tecnologías limpias para ayudar a la población a trasladarse sin complicación alguna.

Horario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El programa mantiene un horario fijo de:

De 5:00 a 22:00 horas

Y aplica en las 16 alcaldías de CDMX y municipios conurbados, por lo que circular fuera de la norma puede generar multas económicas y la remisión del vehículo.

¿Cómo aplican las reglas el resto de la semana?

El programa distribuye restricciones por día:

Lunes: Amarillo, placas 5 y 6

Martes: Rosa, placas 7 y 8

Miércoles: Rojo, placas 3 y 4

Jueves: Verde, placas 1 y 2

Viernes: Azul, placas 9 y 0

Este programa reduce la carga vehicular y contribuye al control ambiental.