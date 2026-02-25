Bloqueos y marchas paralizan calles de 4 alcaldías de CDMX hoy

A lo largo del día de hoy se llevarán a cabo marchas y bloqueos en diferentes alcaldías de la CDMX por lo que se recomienda a los capitalinos tomar previsiones para evitar el tráfico pesado.

Marchas provocarán cierres en calles de CDMX

El colectivo "La Comuna 4:20" realizará a las 12:00 horas una marcha del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 489, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc hacia la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Oklahoma No. 14, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Además, integrantes de la Central de trabajadoras y trabajadores de la ciudad y del campo llevarán a cabo una marcha a las 17:00 horas de la Estación “Chabacano”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicada en Av. San Antonio Abad y Calz. Chabacano, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc hacia el Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Lista de calles cerradas por bloqueos

También habrá movilizaciones sociales en:

Durante el día habrá una manifestación en Palacio de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México República de Brasil No. 33, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

08:30 horas en Auditorio “Mtro. Agustín Ascensión Vásquez” de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en : “Fonda Margarita” Bucareli No. 48, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

16:00 horas en Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 horas en Av. Parque Lira y Gobernador Agustín Vicente Eguia, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

