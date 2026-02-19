¡Hay mala calidad del aire! Autos que tienen restricciones por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Después de varios días de Doble Hoy No Circula por la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, las restricciones vehiculares vuelven a la normalidad y para que no te multen, te decimos qué autos no pueden transitar este jueves 19 de febrero en CDMX y Edomex.

¿Qué autos no pueden circular hoy en el Valle de México?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la calidad del aire es mala; sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) indicó que este jueves los autos que no pueden circular en CDMX y Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas los autos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

Es decir que la restricción se mantiene de forma normal y aplica para las 16 alcaldías de la CDMX y para todos los municipios del Edomex.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Para este 2016, todas las personas que no respeten el Hoy No Circula serán acreedoras a una multa con valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir entre 2 mil 200 y 3 mil 300 pesos.

Además, según la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la CDMX y el Reglamento de Tránsito señalan que los autos que circulen el día que les toca descansar podrían ser enviados al depósito vehicular de donde podrán salir si pagan una multa.

Así que te recomendamos que antes de que salgas de casa verifiques si tu coche puede circular y así evites que te detengan y tengas que pagar costosas multas.

