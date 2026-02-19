Viernes sin circular para este tipo de autos en la capital y Edomex

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) confirmó que el Hoy No Circula del viernes 20 de febrero opera con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex). No existe contingencia ambiental, por lo que no se activa el Doble Hoy No Circula.

El programa busca reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida aplica de 5:00 a 22:00 horas y contempla restricciones específicas según holograma y terminación de placa.

¿Qué vehículos NO circulan este viernes 20 de febrero?

Este viernes descansan los autos con engomado azul, terminación de placa 9 o 0 y holograma 1 o 2. La restricción aplica sin importar el origen de la matrícula, incluidos vehículos foráneos.

La medida impacta a miles de conductores. Autoridades ambientales sostienen que la rotación vehicular reduce partículas y ozono, sobre todo en temporada seca.

Vehículos que SÍ pueden circular

Quedan exentos los autos eléctricos e híbridos, así como los que portan holograma 00 o 0 con verificación vigente. También pueden circular motocicletas y vehículos con placas para personas con discapacidad.

La exención incentiva tecnologías limpias y movilidad sustentable. Expertos consideran que este esquema impulsa la transición energética en la capital.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula en general de lunes a viernes?

Cada día se asigna por color y terminación:



Lunes amarillo (5 y 6)

Martes rosa (7 y 8)

Miércoles rojo (3 y 4)

Jueves verde (1 y 2)

Viernes azul (9 y 0)

El horario es fijo de 5:00 a 22:00 horas. El calendario permite planeación anticipada para evitar sanciones.

¿Y los sábados?

Los autos con holograma 1 descansan según terminación, mientras holograma 2 no circula todos los sábados. Hologramas 00 y 0 permanecen exentos.

La regulación sabatina refuerza el control de emisiones en fines de semana, cuando aumenta la movilidad recreativa.

Multas por no acatar

Incumplir el programa genera sanciones de 20 a 30 UMAs, equivalentes a 2,300 a 3,500 pesos, además de posible arrastre al corralón.

Autoridades recomiendan consultar canales oficiales de Sedema y la CAMe para evitar infracciones y mantenerse informado.