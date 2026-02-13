Autos con restricciones para transitar en CDMX y Edomex por el Doble Hoy No Circula

La contaminación en el Valle de México continúa pues la calidad del aire no ha mejorado y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental y aquí te decimos cómo aplica el Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no pueden circular el sábado 14 de febrero?

Para disminuir las partículas contaminantes, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementó el programa Doble Hoy No Circula que restringe la circulación de autos y estos son los que no podrán transitar en CDMX y Edomex:

Cabe destacar que los vehículos eléctricos e híbridos están exentos y pueden transitar sin problemas.

Además, los autos que circulen cuando les toca descansar serán acreedores a una multa que va de entre 20 a 30 UMA es decir entre 2 mil 345 y 3 mil 519 pesos.

Recomendaciones ante la Fase 1 de Contingencia Ambiental

A la población se recomienda evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

También es importante suspender las actividades al aire libre y eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos. Para reducir emisiones es importante facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea. Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes y productos que contengan solventes.

Es fundamental recargar gasolina antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas. Reduce el uso de combustibles en casa.

