¡Atención CDMX!: Ya se entregan las placas conmemorativas del Mundial 2026

La Semovi comenzó la entrega de las placas conmemorativas del Mundial 2026, una edición limitada de 60 mil unidades exclusivas para la CDMX. Los conductores que realizaron el trámite en línea ya pueden acudir a los módulos vehiculares habilitados para recoger su matrícula especial, la cual sirve como distintivo oficial ante la próxima justa deportiva de la FIFA.

Esta iniciativa, impulsada por la jefatura de gobierno, busca que los propietarios de vehículos particulares obtengan un recuerdo histórico del evento. La placa no es obligatoria y está reservada exclusivamente para autos que se encuentren al corriente con sus pagos de tenencia y multas, quedando excluidas las motocicletas del programa.

¿Cómo conseguir y dónde recoger la placa del Mundial 2026 en CDMX?

El trámite para obtener la placa conmemorativa del Mundial 2026 se realiza a través del portal oficial de la Semovi y tiene un costo de 1,500 pesos. Los contribuyentes que ya completaron el pago deben monitorear su correo electrónico para recibir la cita y acudir a los módulos instalados en alcaldías como Benito Juárez, Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Los puntos de entrega habilitados durante este mes de febrero incluyen:

Módulo Benito Juárez: Ubicado en la Avenida Municipio Libre número 314, colonia Emperadores.

Módulo Cuauhtémoc: Localizado en Avenida Insurgentes Sur número 263, planta baja, colonia Roma Norte.

Módulo Iztapalapa: Situado en la calle Cuauhtémoc número 6, colonia San Pablo.

La entrega de las láminas se realiza el mismo día de la cita o en un plazo máximo de 72 horas.

Requisitos y costos de la edición especial del Mundial 2026

El gobierno de la CDMX detalla que la placa conmemorativa del Mundial 2026 tiene un precio único de 1,500 pesos que ya incluye los derechos por la baja de las matrículas anteriores. Este beneficio aplica tanto para dueños de vehículos nuevos que deseen estrenar la edición especial como para quienes ya tienen placas vigentes y buscan la renovación estética.

Para validar la solicitud, los propietarios deben cumplir con los siguientes requisitos, indispensables para tramitar la placa conmemorativa:

Estatus Fiscal: El vehículo debe carecer de adeudos de tenencias anteriores o infracciones de tránsito pendientes.

Tipo de Vehículo: El programa habilita el canje únicamente para unidades particulares; no aplica para transporte público o motos.

Documentación: Es necesario presentar la confirmación de la cita enviada por correo y una identificación oficial al momento de la recolección.

Al adquirir esta matrícula, los conductores no están obligados a realizar trámites de baja adicionales. Ante la alta demanda y el stock limitado a 60 mil unidades, la Semovi recomienda concluir el proceso digital a la brevedad para asegurar una de las piezas disponibles en los Centros de Servicio Fiscal.