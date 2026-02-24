¿Te toca descansar? Autos que no circulan hoy martes 24 de febrero en CDMX y Edomex para evitar multas

Este martes 24 de febrero de 2026, el programa Hoy No Circula opera de manera regular en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), mientras la calidad del aire se reporta como aceptable, con nivel de riesgo moderado, de acuerdo con el Índice de Calidad del Aire (IMECA).

Las autoridades capitalinas reiteraron que, aunque no hay contingencia ambiental activa, las restricciones vehiculares se mantienen para prevenir repuntes en contaminantes como PM10 y PM2.5.

El #HoyNoCircula de este martes 24 de febrero en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

¿Qué autos no circulan hoy martes 24 de febrero en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este martes 24 de febrero no pueden circular los vehículos con:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

La restricción aplica de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en algunos municipios conurbados del Estado de México que integran la ZMVM.

El objetivo del programa es reducir la emisión de contaminantes provenientes del parque vehicular, especialmente en temporadas donde las condiciones atmosféricas dificultan la dispersión de partículas.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

No todos los automotores están sujetos a la restricción. Este martes sí pueden circular:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

Estas excepciones buscan facilitar la movilidad esencial y promover tecnologías menos contaminantes.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Incumplir el programa puede salir caro. La sanción alcanza hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de tres mil pesos. Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica pagar arrastre y estancia.

Las autoridades recomiendan verificar el calendario antes de salir, planear rutas alternas o utilizar transporte público para evitar contratiempos.

Calidad del aire hoy 24 de febrero en la ZMVM

Este martes, la calidad del aire se reporta como aceptable con riesgo moderado, lo que significa que la población en general puede realizar actividades al aire libre, aunque personas sensibles —como niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias— deben mantenerse atentas a cualquier cambio.

Aunque las condiciones han mejorado respecto a semanas anteriores, cuando incluso se activó la Fase 1 de contingencia ambiental, las restricciones del Hoy No Circula continúan como medida preventiva para proteger la salud y evitar que aumenten los niveles de contaminación en la región.

