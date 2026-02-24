¡Sal con tiempo! Reportan retrasos en Líneas 2, 3 y 7 del Metro CDMX hoy 24 de febrero; Metrobús sin contratiempos

inklusion.png Sitio accesible
Ciudad

Escrito por: Ximena Ochoa

La mañana de este martes 24 de febrero la movilidad en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) registra afectaciones importantes en varias líneas, según reportes de usuarios y seguimiento a redes oficiales del servicio.

Los tiempos de espera entre trenes y el avance lento de las unidades han generado retrasos considerables, especialmente en horas pico, lo que ha provocado que miles de capitalinos busquen alternativas o salgan con mayor anticipación hacia sus destinos.

¿Qué líneas presentan retrasos en el Metro CDMX?

El informe de incidencia indica que varias líneas del Metro están operando con demoras superiores a lo normal, con especial impacto en líneas clave del sistema:

  • Línea 2: los usuarios reportan esperas de más de 30 minutos, principalmente en el sentido hacia Cuatro Caminos, lo que sugiere un avance irregular de trenes durante el inicio de operaciones
  • Línea 7: se registran demoras de más de 15 minutos, con especial incidencia en la estación Tacuba, donde la llegada de trenes ha sido intermitente, sin embargo, el Metro mencionó que agilizan la circulación de los trenes
  • Línea 8: los tiempos de espera entre trenes oscilan entre 10 y 15 minutos, superando la frecuencia habitual del servicio
  • Línea A: se ha observado un avance lento de los trenes, lo que contribuye a congestión en andenes y tiempos de traslado extendidos
  • Línea 3: reporta retrasos de más de 15 minutos en el avance de los convoyes, lo que se traduce en filas más largas en varias estaciones

Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

¿Qué pasa en el Metrobús CDMX este martes?

A diferencia del Metro, no se reportan inconvenientes significativos en el servicio del Metrobús capitalino, que opera con normalidad en sus distintos corredores.

Recomendaciones si sales este martes 24 de febrero

Los retrasos en el Metro coinciden con la temporada de alta afluencia, donde miles de personas utilizan este medio para desplazarse diariamente por la ciudad.

Ante esta situación, autoridades recomiendan salir con mayor anticipación, considerar rutas alternas —como el Metrobús, autobuses RTP o colectivos—, además de consultar las cuentas oficiales del Metro CDMX para conocer actualizaciones en tiempo real y planificar mejor cada traslado.

