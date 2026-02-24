¡Sal con tiempo! Reportan retrasos en Líneas 2, 3 y 7 del Metro CDMX hoy 24 de febrero; Metrobús sin contratiempos

La mañana de este martes 24 de febrero la movilidad en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) registra afectaciones importantes en varias líneas, según reportes de usuarios y seguimiento a redes oficiales del servicio.

Los tiempos de espera entre trenes y el avance lento de las unidades han generado retrasos considerables, especialmente en horas pico, lo que ha provocado que miles de capitalinos busquen alternativas o salgan con mayor anticipación hacia sus destinos.

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7.



Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 24, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué líneas presentan retrasos en el Metro CDMX?

El informe de incidencia indica que varias líneas del Metro están operando con demoras superiores a lo normal, con especial impacto en líneas clave del sistema:



Línea 2 : los usuarios reportan esperas de más de 30 minutos , principalmente en el sentido hacia Cuatro Caminos, lo que sugiere un avance irregular de trenes durante el inicio de operaciones

: los usuarios reportan , principalmente en el sentido hacia Cuatro Caminos, lo que sugiere un avance irregular de trenes durante el inicio de operaciones Línea 7 : se registran demoras de más de 15 minutos , con especial incidencia en la estación Tacuba, donde la llegada de trenes ha sido intermitente, sin embargo, el Metro mencionó que agilizan la circulación de los trenes

: se registran , con especial incidencia en la estación Tacuba, donde la llegada de trenes ha sido intermitente, sin embargo, Línea 8 : los tiempos de espera entre trenes o scilan entre 10 y 15 minutos , superando la frecuencia habitual del servicio

: los tiempos de espera entre trenes o , superando la frecuencia habitual del servicio Línea A : se ha observado un avance lento de los trenes, lo que contribuye a congestión en andenes y tiempos de traslado extendidos

: se ha observado un avance lento de los trenes, lo que y tiempos de traslado extendidos Línea 3: reporta retrasos de más de 15 minutos en el avance de los convoyes, lo que se traduce en filas más largas en varias estaciones

Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

¿Qué pasa en el Metrobús CDMX este martes?

A diferencia del Metro, no se reportan inconvenientes significativos en el servicio del Metrobús capitalino, que opera con normalidad en sus distintos corredores.

CDMX anuncia remodelación de la Línea 2 del Metro; lista de estaciones cerradas y fechas de la obra A partir de este mes de febrero, tres estaciones clave de la Línea Azul tendrán cierres anticipados y fines de semana sin servicio; revisa si tu ruta se verá afectada. 04 febrero, 2026

Recomendaciones si sales este martes 24 de febrero

Los retrasos en el Metro coinciden con la temporada de alta afluencia, donde miles de personas utilizan este medio para desplazarse diariamente por la ciudad.

Ante esta situación, autoridades recomiendan salir con mayor anticipación, considerar rutas alternas —como el Metrobús, autobuses RTP o colectivos—, además de consultar las cuentas oficiales del Metro CDMX para conocer actualizaciones en tiempo real y planificar mejor cada traslado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.