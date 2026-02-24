inklusion.png Sitio accesible
¡Sal con tiempo! Reportan retrasos en Líneas 2, 3 y 7 del Metro CDMX hoy 24 de febrero; Metrobús sin contratiempos

Marcha y bloqueos provocarán tráfico pesado en calles de la CDMX hoy

Para que no te quedes varado en el tráfico, conoce qué calles tendrán afectaciones por movilizaciones sociales hoy.

Calles cerradas en CDMX por bloqueos hoy
Manifestantes bloqueando Reforma en CDMX|Pablo Castorena | adn Noticias
Ciudad

Escrito por: Itandehui Cervantes

En la capital del país todos los días se realizan marchas y bloqueos y para que tomes previsiones, en adn Noticias te decimos cuáles son las calles y avenidas que tendrán afectaciones hoy 24 de febrero para que tomes previsiones.

Marcha en CDMX hoy

Con base en la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este martes familiares y amigos de militar desaparecido realizarán una marcha a las 09:00 horas desde el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para exigir a las autoridades el esclarecimiento de los hechos.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

Además, se tienen previstas 8 manifestaciones en las siguientes zonas de la capital:

06:30 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Sur en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.

08:00 horas en Cámara de Diputados (Puerta de visitantes) ubicado en Emiliano Zapata No. 854, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

12:00 horas en Escuela Nacional de Antropología e Historia en Periférico Sur y Zapote, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan.

13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

14:00 horas en Corporativo HSBC Premier ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 347, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

15:00 horas en Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

18:30 horas en Mercado “Pescaditos” San Gonzalo y San Benjamín, colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán.

Así puedes denunciar a los franeleros que se creen dueños de calles de la CDMX

