Horarios nocturnos de aplicación de la vacuna contra el sarampión en el Parque de los Venados en la CDMX

Debido al incremento de casos por contagios de sarampión en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades capitalinas colocaron este viernes 20 de febrero un módulo especial para aplicar la vacuna correspondiente en la zona del Parque de los Venados dentro de la alcaldía Benito Juárez.

Información recabada por Diana Gómez, reportera de adn Noticias, confirmó que este módulo estará operando a largo del sábado 21 y domingo 22 de febrero con horarios nocturnos, esto con la finalidad de que la mayor cantidad de capitalinos pueda recibir la dosis correspondiente.

¿A qué hora se aplicará la vacuna contra el sarampión en el Parque de los Vendos?

De acuerdo con la información dada a conocer, se tiene previsto que la aplicación de la vacuna contra el sarampión se haga con un horario extendido de 10:00 de la mañana hasta la medianoche, esto dentro de la zona del Parque de los Venados.

Se estima que a lo largo de la primera jornada que se realizó el viernes 20 de febrero, se aplicaron hasta 900 dosis de las cuales cerca de 60 fueron destinadas para niñas y niños considerados como población en riesgo por contagio.

Requisitos para poder recibir la vacuna contra el sarampión

De acuerdo con los cartelones que tiene el personal de salud en la zona del Parque de los Venados, para poder recibir la vacuna contra el sarampión se debe tener en cuenta se está dando prioridad al grupo vulnerable de 10 a 49 años de edad, además de que no se aplicará en los siguientes casos:

No se aplica en mujeres embarazadas

Personas con tratamiento de cáncer

Alergia al huevo

Personas con fiebre

¿Qué reacciones da la vacuna contra el sarampión?

De acuerdo con personal de salud que está aplicando la vacuna contra el sarampión en la capital del país, entre las reacciones que pueden tener las personas que reciben la aplicación están los siguientes puntos:

Dolor y enrojecimiento en la zona de aplicación

Fiebre leve

Malestar de cuerpo general

Cansancio

Sarpullido leve

