Muere bebé de 2 años por sarampión en Guerrero; su hermano gemelo está contagiado

La Secretaría de Salud de Guerrero informó un bebé de 2 años murió a causa del sarampión en la comunidad de Río Encajonado, municipio de Cochoapa el Grande. Esta defunción es la primera que se registra en la entidad a causa del brote que azota al país.

De acuerdo con las autoridades, la muerte no tiene confirmación diagnóstica por laboratorio, sin embargo, su hermano gemelo fue positivo a la prueba de sarampión, por lo que se clasificó como defunción por asociación epidemiológica.

Niños con cáncer no pueden vacunarse contra el sarampión

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuántos contagios de sarampión hay en México?

Datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) de la Secretaría de Salud Federal, en México suman 10 mil 199 casos confirmados.

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años, seguido del grupo de 5 a 9años y de 25 a 29 años.

📣#ComunicadoLa Secretaría de Salud del Estado de Guerrero informa: pic.twitter.com/1BTAhKhH4V — Salud Guerrero (@SSaludGro) February 19, 2026

¿Cuál es la situación del sarampión en Guerrero?

Guerrero está en la lista de estados con mayor número de casos de sarampión, con 253 contagios confirmados y 429 más probables. Chihuahua y Jalisco siguen siendo las entidades en donde más se propaga, pues registra 4 mil 493 y 664, respectivamente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

