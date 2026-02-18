Varicela o sarampión, muy parecidas, pero con tratamientos diferentes

A simple vista la varicela y el sarampión tienen grandes parecidos, pues ambas enfermedades provocan brotes excesivos o erupciones en la piel, sin embargo su tratamiento es completamente diferente, al igual que los síntomas, es por ello que el diagnóstico debe ser preciso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa y grave, que se transmite por el aire. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que 95 mil personas murieron en 2023 por esta causa, la mayoría menores de cinco años.

¿Qué es la varicela?

La varicela, también llamada "peste cristal" o "viruela loca", es un virus de la familia de los herpesvirus y su hospedador natural es el ser humano. Se propaga cuando una persona tose o estornuda, y también por contacto directo.

Niños con cáncer no pueden vacunarse contra el sarampión

¿Cuáles son las diferencias entre el sarampión y la varicela?

De acuerdo con Guillermo Sequera, titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud de Paraguay, una de las principales diferencias es que la varicela emerge con erupciones principalmente en la zona del tronco (abdomen y tórax), mientras que los brotes del sarampión salen detrás de la nuca.

En el caso de la varicela, la erupción surge entre 10 y 21 días después del contagio y evoluciona en tres etapas: Pápulas, vesículas y finalmente costras que cicatrizan.

Registro de casos de viruela símica aumenta en medio del brote de sarampión Cuatro estados de México concentran los contagios de viruela símica este 2026; los contagios se producen en medio del brote de sarampión. 18 febrero, 2026

¿Cuál es el tratamiento?

No hay un antiviral específico contra el sarampión, por lo que se recomienda atender síntomas, así como medicamentos de apoyo para fiebre y dolor. La principal medida de prevención contra el sarampión es la vacuna triple viral SRP.

El tratamiento contra la varicela consiste en medidas de soporte y para prevenirla se recomienda la vacuna, la cual se debe colocar de 12 y los 15 meses; la segunda dosis entre la edad de 4 y los 6 años.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

