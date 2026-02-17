¡Contagios cobran vidas! Suman 31 muertos por sarampión en México

El brote de sarampión continúa cobrando víctimas humanas, pues en su más reciente informe la Secretaría de Salud Federal informó que suman 31 muertos a causa de esta enfermedad, que ya tiene contagios en todo el país.

El virus de sarampión es altamente contagioso y puede ser mortal si no se atiende a tiempo, por lo que es importante acudir a los centros de salud y clínicas a los primeros síntomas, sobre todo si no se tiene la vacuna.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe de las muertos por sarampión?

En conferencia de prensa de este martes, la Secretaría de Salud Federal había informado que eran 29 personas fallecidas, sin embargo, posteriormente se confirmaron dos más, uno en Durango y otro en Jalisco.