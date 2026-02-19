¡A juntar cubetas! Megacorte de agua dejará sin servicio a colonias de Azcapotzalco por una semana

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en infraestructura hidráulica en la alcaldía Azcapotzalco, por lo que realizó un megacorte de agua que durará una semana .

Si vives en esta alcaldía, te contamos cuáles son las colonias que resultaron afectadas y hasta cuándo se regularizará el suministro de agua potable.

Lista de colonias que se quedan sin agua en la alcaldía Azcapotzalco

A través de un comunicado, la dependencia informó que su personal técnico comenzó trabajos de reparación y mantenimiento en el equipo de bombeo de la planta potabilizadora Atoron 1.

Por esta razón, se tuvo que suspender el suministro de agua potable en al menos tres colonias de la demarcación. Las colonias afectadas de la alcaldía Azcapotzalco son las siguientes:

Coltongo

Santa Cruz de las Salinas

Huautla de las Salinas

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación en el equipo de bombeo de la planta potabilizadora Atoron 1.



🛠️ Se prevé una disminución en el suministro de… pic.twitter.com/VVP7oLbCfY — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) February 19, 2026

¿Cuándo regresa el agua a la alcaldía Azcapotzalco?

De acuerdo con el comunicado de la SEGIAGUA, los trabajos de reparación tendrán una duración de 7 días. Los técnicos comenzaron las labores desde el miércoles 18 de febrero y se planea que el servicio sea restablecido el próximo domingo 25 de febrero.

Cientos de familias de la alcaldía Azcapotzalco resultaron afectadas por este corte de agua. Por esta razón, la SEGIAGUA recomienda a la población solicitar pipas, en caso de ser necesario. Puedes solicitar las pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

Recomendaciones en caso de corte de agua

Si eres una de las personas afectadas por el corte de agua de la alcaldía Azcapotzalco, te recomendamos tomar las siguientes medidas:

Llenar cisternas, tinacos, tambos, cubetas y garrafones con anticipación, asegurándose de taparlos para evitar contaminación

Priorizar el agua para beber y cocinar

Bañarse con cubeta, usar gel antibacterial o toallas húmedas

Evitar lavar ropa, autos o regar plantas

Cerrar la llave de paso de la cisterna para evitar el desperdicio cuando el servicio regrese y no haya nadie en casa

