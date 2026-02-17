¿Vives ahí? Fecha exacta del corte de agua en la alcaldía Milpa Alta; afectará por 24 horas

¡Atención, capitalinos! Si vives en Milpa Alta podrías quedarte sin agua durante 24 horas. A partir de este miércoles 18 de febrero se tiene previsto un corte programado, ya que se realizarán labores de mantenimiento.

En adn Noticias, te contamos todo lo que debes saber para tomar tus precauciones; hora exacta de inicio y fin de los trabajos del personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Anuncian corte programado en la alcaldía Milpa Alta

A través de un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIUAGUA) informó que su personal técnico realizará la conexión en una línea de conducción de 12 pulgadas, en el Pueblo de San Pedro Atocpan.

Para realizar dichas reparaciones, la SEGIAGUA deberá de realizar una interrupción de 24 horas del suministro de agua en el Pueblo San Pedro Atocpan. Por esta razón, miles de habitantes de dicha alcaldía resultarán afectados.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @GobMilpaAlta:



👷‍♀️ El personal técnico de SEGIAGUA realiza la conexión en una línea de conducción de 12 pulgadas, en el Pueblo de San Pedro Atocpan.



🛠️ Se prevé una interrupción del suministro en el Pueblo… pic.twitter.com/jlOfUQODWK — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) February 17, 2026

Horario exacto del corte de agua; toma tus precauciones

En su comunicado la SEGIAGUA explica que los trabajos tendrán una duración de 24 horas. El horario exacto del corte de agua es el siguiente:

Inicio del trabajo: Miércoles 18 de febrero , en punto de las 7:00 horas.

, en punto de las 7:00 horas. Fin de los trabajos: El suministro de agua será restablecido el jueves 19 de febrero, en punto de las 7:00 horas.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua recomienda a los vecinos del Pueblo San Pedro Atocpan, de la alcaldía Milpa Alta que, en caso de ser necesario, soliciten pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

