¿Te afecta? Megacorte de agua durará 5 días en la CDMX por reparación de pozo; colonias afectadas

¿Cortaron el agua en tu colonia? Sí, habrá un megacorte en la alcaldía Iztacalco este fin de semana. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que se están realizando trabajos de mantenimiento y reparación en esta demarcación, por lo que cientos de familias verán reducido el suministro.

En adn Noticias, te contamos todo lo que debes saber del corte de agua programado en Iztacalco durante la segunda y tercera semana de febrero.

A través de las redes sociales, la SEGIAGUA publicó un comunicado en el que informa a la ciudadanía que se realizó un corte de agua programado en al menos dos colonias de la alcaldía Iztacalco.

En dicha demarcación de la capital mexicana se realizan labores de sustitución del equipo de bombeo en el pozo Nueva Santa Anita.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @IztacalcoAl :



👷‍♀️ El equipo técnico especializado de la SEGIAGUA realiza trabajos de sustitución del equipo de bombeo en el pozo Nueva Santa Anita.



¿Cuáles son las colonias afectadas por el corte de agua en Iztapalapa hoy?

Debido a los trabajos de reparación en la alcaldía Iztacalco, se reportan dos colonias afectadas en las que una disminución en el servicio de agua potable:

Nueva Santa Anita

Viaducto

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, los trabajos comenzaron el pasado viernes 13 de febrero de 2026, en punto de las 13:00 horas y durarán a lo largo de cinco días.

El suministro será restablecido al finalizar las labores correspondientes el día miércoles 18 de febrero de 2026.

La SEGIAGUA recordó a los ciudadanos afectados de la alcaldía Iztacalco que, en caso de ser necesario pueden solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

Recomendaciones en caso de corte de agua en la CDMX

Guarda agua potable en recipientes limpios (garrafones, cubetas con tapa, botellas grandes) para beber y cocinar.

(garrafones, cubetas con tapa, botellas grandes) para beber y cocinar. Reutiliza agua cuando sea posible: el agua de la regadera puede servir para llenar el tanque del sanitario o limpiar suelos.

cuando sea posible: el agua de la regadera puede servir para llenar el tanque del sanitario o limpiar suelos. Evita lavar ropa o trastes a menos que sea necesario, o usa cubetas para dosificar el agua.

Para bañarte, usa agua en una cubeta.

Si solo necesitas lavarte los dientes, usa un vaso de agua.

