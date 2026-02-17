Cierres viales en CDMX por bloqueos y rodadas hoy 17 de febrero

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó la Agenda de Movilizaciones para hoy 17 de febrero y se tienen previstas 5 bloqueos y manifestaciones y algunas rodadas por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones para evitar el tráfico vehicular.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX

De acuerdo con la información, estas son las calles y avenidas que estarán cerradas este martes:

06:00 horas en Palacio Nacional



en 07:00 horas en Estación Chabacano Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.



en Estación Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. 11:00 horas en Edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.



en Edificio de Gobierno en colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. 17:00 horas en Laboratorio de Derechos, Memoria y Diversidad Glorieta de los Insurgentes y Génova, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas en CDMX

Además, se tienen previstas rodadas en:

Sol Rojo (Estadio Banorte) en calzada de Tlalpan No. 3465 , colonia Sta. Úrsula Coapa a las 20:00 horas.



, colonia Sta. Úrsula Coapa a las 20:00 horas. Parque de las Rosas, Eje 5 Sur y Playa Regatas , colonia Militar Marte, alcaldía Iztacalco a las 20:30 horas.



, colonia Militar Marte, alcaldía Iztacalco a las 20:30 horas. Centro Comercial “Puerta Aragón” en Constitución de la República No. 221, colonia Pradera 1ª. Sección, alcaldía Gustavo A. Madero y Simón Bolívar y Eje 5 Sur, colonia Niños Héroes a las 21:00 horas.

