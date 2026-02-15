¿Vas al CCH Sur? Sendero Seguro de RTP ya opera; horarios y cuánto cuesta el viaje directo al Metro CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México amplió el programa Sendero Seguro de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) con una nueva ruta exclusiva para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialmente para los del CCH Sur.

La medida busca fortalecer la seguridad y facilitar el traslado de la comunidad estudiantil en horarios estratégicos, con recorridos directos y tarifa preferencial.

Impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el programa Sendero Seguro conecta planteles educativos con estaciones clave del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, sin realizar paradas intermedias, lo que reduce tiempos de traslado y riesgos en el trayecto.

Nueva ruta de RTP para CCH Sur: horarios, paradas y costo

La ampliación beneficia directamente a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, quienes ahora cuentan con transporte exclusivo de lunes a viernes en turnos matutino y nocturno:



Turno matutino

06:00 horas: salida desde Metro Tasqueña con destino al CCH Sur 06:20 horas: salida desde Metro Ciudad Universitaria con destino al CCH Sur

Turno nocturno

21:15 horas : salida del CCH Sur con destino directo a Metro Mixcoac , Metro Ciudad Universitaria y Metro Tasqueña



El servicio tiene un costo de cuatro pesos, que puede pagarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada, siempre mostrando credencial vigente. Las unidades son accesibles y operan de manera directa, sin ascenso o descenso intermedio.

¿Qué es Sendero Seguro y cómo funciona el transporte exclusivo para estudiantes?

Sendero Seguro es una estrategia de movilidad y seguridad que busca evitar que estudiantes interrumpan su formación por problemas de traslado. Actualmente suma 28 escuelas registradas de nivel medio superior y superior en la capital.

Entre los planteles que ya cuentan con este servicio se encuentran:



CECyT Lázaro Cárdenas

Centro de Atención Múltiple núm. 7

CCH Azcapotzalco

CCH Oriente

CCH Sur

CCH Vallejo

CET 1

ENP 1

ENP 2

ENP 3

ENP 4

ENP 5

ENP 6

ENP 7

ENP 8

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)

Facultad de Arte y Diseño (FAD)

Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO)

FES Zaragoza

Instituto Tecnológico de Iztapalapa

UACM Cuautepec

UACM San Lorenzo

UAM Azcapotzalco

UAM Cuajimalpa

UAM Iztapalapa

UAM Xochimilco

Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

VOCA 7

La ampliación al CCH Sur refuerza la cobertura en la zona sur de la ciudad y representa una alternativa económica y segura para miles de estudiantes que diariamente combinan transporte público para llegar a clases.

