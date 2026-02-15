¿Vas al CCH Sur? Sendero Seguro de RTP ya opera; horarios y cuánto cuesta el viaje directo al Metro CDMX
Nueva alternativa de movilidad en el sur de la ciudad; rutas exclusivas para estudiantes que conectan con Mixcoac, Tasqueña y Ciudad Universitaria.
El Gobierno de la Ciudad de México amplió el programa Sendero Seguro de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) con una nueva ruta exclusiva para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialmente para los del CCH Sur.
La medida busca fortalecer la seguridad y facilitar el traslado de la comunidad estudiantil en horarios estratégicos, con recorridos directos y tarifa preferencial.
Impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el programa Sendero Seguro conecta planteles educativos con estaciones clave del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, sin realizar paradas intermedias, lo que reduce tiempos de traslado y riesgos en el trayecto.
Nueva ruta de RTP para CCH Sur: horarios, paradas y costo
La ampliación beneficia directamente a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, quienes ahora cuentan con transporte exclusivo de lunes a viernes en turnos matutino y nocturno:
- Turno matutino
- 06:00 horas: salida desde Metro Tasqueña con destino al CCH Sur
- 06:20 horas: salida desde Metro Ciudad Universitaria con destino al CCH Sur
- Turno nocturno
- 21:15 horas: salida del CCH Sur con destino directo a Metro Mixcoac, Metro Ciudad Universitaria y Metro Tasqueña
El servicio tiene un costo de cuatro pesos, que puede pagarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada, siempre mostrando credencial vigente. Las unidades son accesibles y operan de manera directa, sin ascenso o descenso intermedio.
¿Qué es Sendero Seguro y cómo funciona el transporte exclusivo para estudiantes?
Sendero Seguro es una estrategia de movilidad y seguridad que busca evitar que estudiantes interrumpan su formación por problemas de traslado. Actualmente suma 28 escuelas registradas de nivel medio superior y superior en la capital.
Entre los planteles que ya cuentan con este servicio se encuentran:
- CECyT Lázaro Cárdenas
- Centro de Atención Múltiple núm. 7
- CCH Azcapotzalco
- CCH Oriente
- CCH Sur
- CCH Vallejo
- CET 1
- ENP 1
- ENP 2
- ENP 3
- ENP 4
- ENP 5
- ENP 6
- ENP 7
- ENP 8
- Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
- Facultad de Arte y Diseño (FAD)
- Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO)
- FES Zaragoza
- Instituto Tecnológico de Iztapalapa
- UACM Cuautepec
- UACM San Lorenzo
- UAM Azcapotzalco
- UAM Cuajimalpa
- UAM Iztapalapa
- UAM Xochimilco
- Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
- VOCA 7
La ampliación al CCH Sur refuerza la cobertura en la zona sur de la ciudad y representa una alternativa económica y segura para miles de estudiantes que diariamente combinan transporte público para llegar a clases.
