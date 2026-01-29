Tras meses de pausa, el CCH Sur reactiva su vida estudiantil con enfoque en seguridad

El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la Universidad Autónoma de México (UNAM), conocido como CCH Sur, informó que retomará las clases presenciales para el semestre 2026-2 a partir del 03 de febrero de 2026, tras varios meses sin actividades en aulas. La decisión marca el regreso a la normalidad académica en el sur de la Ciudad de México (CDMX).

El anuncio llega luego de que el semestre 2026-1 concluyera en línea, con evaluaciones a distancia, como respuesta a un periodo prolongado de cierre por motivos de seguridad.

¿Cuándo inician las clases presenciales?

El inicio oficial será el 3 de febrero de 2026, fecha que activa el calendario escolar presencial del nuevo semestre.

Autoridades señalan que el retorno permitirá recuperar dinámicas académicas clave y fortalecer el acompañamiento educativo.

¿Por qué hubo un cierre tan prolongado?

El plantel permaneció cerrado cerca de cuatro meses tras un incidente de violencia ocurrido en septiembre de 2025.

La suspensión priorizó la seguridad y dio margen para evaluar riesgos y realizar adecuaciones estructurales.

¿Qué nuevas medidas de seguridad se implementarán?

La Dirección del CCH Sur finalmente reforzó la seguridad con varias acciones concretas para garantizar un entorno más protegido:



Nuevos controles de acceso, incluyendo torniquetes y sistemas de identificación

Mayor cantidad de botones de emergencia distribuidos en el plantel

Instalación de luminarias adicionales y reflectores para mejorar la iluminación en todo el campus

Formación y activación de brigadas universitarias preparadas para responder a emergencias

Otras mejoras en la infraestructura general

Estas medidas buscan prevenir riesgos y fortalecer la confianza de toda la comunidad.

Estudiantes rinden homenaje a Jesús, alumno del CCH Sur asesinado

¿Cómo se prepara la comunidad para el regreso?

La Dirección llamó a estudiantes, docentes y trabajadores a asumir un compromiso colectivo. El mensaje oficial enfatiza que “comenzaremos una nueva etapa con la oportunidad de fortalecernos como comunidad”, lo cual busca destacar que el aprendizaje institucional dejó bases para un plantel más unido y seguro.

