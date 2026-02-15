Reportan otra estudiante desaparecida del CCH Vallejo, ahora buscan a Karina Nahomi

Karina Nahomi, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) plantel Vallejo, está desaparecida, por lo que familiares y amigos exigen a las autoridades su pronto hallazgo con vida.

De acuerdo con los reportes, la alumna de tan solo 16 años entró a la escuela el viernes 13 de febrero, pero desde entonces se desconoce su paradero, por lo que la familia y seres queridos ya hicieron la denuncia para encontrarla.

¿Qué se sabe de la desaparición de Karina Nahomi?

Karina fue vista por última vez en Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero (GAM),Ciudad de México. Mide 1.50 metros, usa lentes, cabello teñido de rojo intenso y portaba un pantalón holgado de mezclilla azul, sudadera color negra con rojo, el día de su desaparición.

A través de sus redes sociales, el CCH Vallejo confirmó su desaparición y pidió ayuda a la comunidad y las autoridades para que puedan brindar información a la familia que lleve a dar con su paradero.

Suman dos estudiantes del CCH Vallejo desaparecidas

Shane Kendra Chio Neri, también alumna del CCH Vallejo, está reportada como desaparecida desde el 21 de octubre de 2025. La adolescente tiene 15 años y fue vista por última vez en San Gregorio Cuautzingo, en Chalco, Estado de México.

La ficha de búsqueda detalla que la joven miden 1.70 metros, tiene el cabello teñido entre azul y rubio y tiene Brackets en los dientes. El día de su desaparición llevaba una sudadera negra, un pantalón holgado, y tenis color blanco.

