Tráfico pesado hoy viernes por 10 bloqueos y rodadas en CDMX; calles cerradas

Ya es viernes y de quincena, pero en distintas zonas de la CDMX se llevarán a cabo bloqueos, manifestaciones y rodadas, por ello, aquí te decimos cuáles son las calles que estarán cerradas hoy viernes 13 de febrero para que tomes previsiones y no te quedes varado en el tráfico.

Calles cerradas por manifestaciones hoy

Integrantes de la base trabajadora del Poder Judicial de la CDMX se manifestarán a las 09:00 horas en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ubicado en Diagonal 20 de Noviembre No. 275, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 10:30 horas el colectivo "Las Tonantzin" se manifestarán en los Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Liberación animal MX realizarán una protesta a las 12:45 en Parque Lincoln ubicado en Av. Emilio Castelar No. 163, colonia Polanco III, alcaldía Miguel Hidalgo.

A las 13:00 horas, el colectivo nacional "No más presos inocentes" se manifestarán a las 13:00 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

La Asamblea interuniversitaria y popular por Palestina se reunirán a las 15:00 horas en el “Anfiteatro” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

A las 16:00 horas, el colectivo de resistencia estudiantil "10 de junio" se manifestarán en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco ubicada en Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

El colectivo "Defendamos el Museo Dolores Olmedo" se reunirán a las 17:00 horas en el Concejo de la Alcaldía Xochimilco Cda. Rosas No. 148, colonia San Marcos, alcaldía Xochimilco.

A las 19:00 horas, la brigada callejera de apoyo a la mujer "Elisa Martínez" A.C se manifestarán en la Secretaría de Vivienda ubicada en Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Además, durante el día, integrantes del Grupo "Pedro de Alba" de la ENP 9 se manifestarán en Av. Insurgentes Norte No. 1698, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Rodadas en CDMX hoy

20:00 horas en Guardería Huipulco, Calz. de Tlalpan No. 3515, colonia Ex - Ejido de Santa Úrsula Coapa.

20:30 y 21:00 horas en Acuario Michin, Calz. San Juan de Aragón No. 399, colonia Granjas Modernas y en Villa de Guadalupe, Calz de Guadalupe, colonia Villa Gustavo A. Madero.

20:45 horas en Parque Revolución, Clavelinas y Juan Sarabia s/n, colonia Nueva Santa María.

21:00 horas en Torre del Caballito de Reforma, en Av. Paseo de la Reforma No. 10, colonia Tabacalera y en Parque México, colonia Hipódromo.

