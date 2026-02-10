Hoy No Circula: Inicia el martes con restricciones vehiculares en el Valle de México

El programa Hoy No Circula estará vigente hoy martes 10 de febrero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex), con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Las restricciones aplican de 05:00 a 22:00 horas, por lo que las autoridades ambientales recomiendan a los automovilistas revisar con anticipación si su vehículo puede circular y planear rutas alternas para evitar sanciones y contratiempos.

Autos que no circulan en CDMX y Edomex

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este martes deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:



Engomado rosa

Terminación de placa 7 y 8

Holograma de verificación 1 o 2

La medida aplica tanto en la CDMX como en los municipios del Estado de México que forman parte del programa ambiental.

Las autoridades recuerdan que el Hoy No Circula opera con normalidad, salvo en días festivos oficiales o cuando se activa una contingencia ambiental, situación que puede modificar temporalmente las restricciones.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 10 de febrero en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

Vehículos exentos del programa Hoy No Circula

Algunos automóviles están exentos de la restricción, entre ellos:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

Estos automóviles pueden circular sin restricciones dentro del horario establecido.

Multas por no respetar el Hoy No Circula y operativos de vigilancia

Los conductores que incumplan el programa pueden recibir una multa de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de tres mil pesos, además de que el vehículo puede ser enviado al corralón, lo que genera costos adicionales por arrastre y estancia.

Recomendaciones para automovilistas este miércoles

Consulta la app Aire CDMX o el portal oficial de Sedema

Evita zonas con alta carga vehicular

Respeta límites de velocidad y carriles confinados

Respeta límites de velocidad y carriles confinados
Mantente atento a avisos de la CAMe ante posibles contingencias

Cumplir con el Hoy No Circula no solo ayuda a evitar multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire y a tener una movilidad más segura en la Zona Metropolitana del Valle de México.

