Ya hay mercancía oficial de Mundial 2026, lugares para adquirirla, precios y detalles

A poco más de cinco meses para el inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026, los aficionados del futbol ya pueden adquirir la mercancía oficial de la próxima edición del torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Desde camisetas y balon es hasta llaveros y gorras, la gama de artículos certificados por la FIFA ya está disponible para aficionados de todo el mundo.

Los diseños destacan el número "26", la silueta del trofeo y mucho más. En adn Noticias te presentamos todos los detalles.

¿Dónde comprar la mercancía oficial del Mundial 2026?

Los artículos se venden principalmente en la tienda oficial de la FIFA en línea .

Precios



Camisetas oficiales de selecciones participantes (por ejemplo, México o Argentina) desde aproximadamente 90 – 115 €.

Sudaderas, gorras y accesorios con el logo del Mundial y motivos de host cities con precios que oscilan entre 25 € y 100 €, según el tipo de producto.

Balón oficial adidas Trionda (tamaño estándar) desde 65 €

Peluches oficiales de la mascota y figuras conmemorativas desde 12 a 35 €.

Llaveros y otros accesorios pequeños desde 15 €

La oferta de productos es variada y abarca desde prendas hasta souvenirs y artículos funcionales. No te quedes sin tu mercancia oficial del Mundial 2026.

Mercancía oficial de Mundial 2026 en el OXXO

Además de la tienda oficial de la FIFA, la periodista deportiva Danie Cortés dio a conocer que la cadena de tiendas OXXO también ya comercializa mercancía oficial relacionada con este importante torneo mundialista.

Otras opciones incluyen sitios como adidas.mx o innovasport.com para productos relacionados.

Fechas del Mundial 2026

11 jun 2026 – 19 jul 2026.

