Caos vial en CDMX; bloqueos y protestas en Cuauhtémoc, Juárez y el Reclusorio Oriente hoy jueves 12 de febrero

Para este jueves 12 de febrero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) se prepara para una jornada de alta complejidad. Con un total de 21 eventos programados, que incluyen desde bloqueos , protestas gremiales hasta rodadas ciclistas nocturnas, la movilidad en las arterias principales se verá comprometida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha emitido una alerta para que los conductores anticipen sus traslados, especialmente en los cuadrantes centro y oriente de la capital.

¿Qué zonas evitar hoy jueves 12 de febrero?

La alcaldía Cuauhtémoc se mantiene como el punto crítico de la jornada. Las demandas sociales se concentrarán en edificios gubernamentales clave, lo que generará cierres intermitentes en vialidades del Centro Histórico y la colonia Juárez.

Destacan tres movilizaciones por su potencial de afectación:



Extrabajadores de la Ruta 100 : se concentrarán en la Secretaría de Gobernación (Abraham González 48) para exigir el pago de adeudos históricos relacionados con su fideicomiso

: se concentrarán en la Secretaría de Gobernación (Abraham González 48) para exigir el pago de adeudos históricos relacionados con su fideicomiso Comerciantes y Artistas de Vía Pública : a partir del mediodía, se manifestarán en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías (Diagonal 20 de Noviembre) solicitando espacios para trabajar en el corredor peatonal de Madero

: a partir del mediodía, se manifestarán en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías (Diagonal 20 de Noviembre) solicitando espacios para trabajar en el corredor peatonal de Madero Movimiento Indígena y Sin Techo: mantendrán una presencia permanente frente a la Secretaría de Gobierno en la Plaza de la Constitución, demandando vivienda digna y espacios de venta

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 12 de febrero, en la #CiudadDeMéxico.

Por otro lado, en Iztapalapa , se prevén complicaciones en las inmediaciones del Reclusorio Oriente. Colectivos contra la fabricación de delitos realizarán una manifestación a las 11:00 horas durante una audiencia judicial, lo que podría afectar el flujo en la Avenida Reforma y calles aledañas a Lomas de San Lorenzo.

Eventos masivos y rodadas

A medida que caiga el sol, la presión sobre el tráfico se trasladará hacia los recintos de espectáculos y las rutas de los ciclistas urbanos.

La alcaldía Miguel Hidalgo verá un incremento notable de vehículos debido a eventos masivos en el Auditorio Nacional, donde se espera un aforo cercano a las 10 mil personas.

Bloqueo en Parque Lira se extendió por más de 24 horas

Los puntos de mayor afluencia nocturna serán:



Rodadas Ciclistas : cinco colectivos partirán de puntos como el Monumento a la Revolución , el Museo Nacional de Arte (MUNAL) y la colonia Roma entre las 19:30 y 20:40 horas. Sus rutas atravesarán Paseo de la Reforma, Polanco y vialidades que conectan con el Estado de México

: cinco colectivos partirán de puntos como el , el Museo Nacional de Arte (MUNAL) y la colonia Roma entre las 19:30 y 20:40 horas. Sus rutas atravesarán Paseo de la Reforma, Polanco y vialidades que conectan con el Estado de México Zócalo Capitalin o: la instalación monumental del Jardín del Buen Amor (con más de 10 mil flores de Xochimilco) atraerá a miles de visitantes durante todo el día, restringiendo el acceso vehicular en el primer cuadro

o: la instalación monumental del (con más de 10 mil flores de Xochimilco) atraerá a miles de visitantes durante todo el día, restringiendo el acceso vehicular en el primer cuadro Espectáculos : se reportan llenos totales en el Teatro Metropólitan y el Frontón México, lo que saturará las zonas de la Alameda Central y la colonia Tabacalera hacia las 20:00 horas

: se reportan llenos totales en el Teatro Metropólitan y el Frontón México, lo que saturará las zonas de la Alameda Central y la colonia Tabacalera hacia las 20:00 horas Tláhuac y Xochimilco: la edición 53 de la Feria de la Alegría y el Olivo en Santiago Tulyehualco generará tráfico pesado en la zona de las chinampas y la carretera Tláhuac-Tulyehualco

Se recomienda a los ciudadanos utilizar el Metro o Metrobús como alternativas principales y mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de Orientación Vial.

